Fenerbahçe Başakşehir'i yendi, Galatasaray Kulübüaçıklamasını yaptı. Cevap da gecikmedi, ortalık karıştı.Sadece sahada oynamadan, algıları ve konuları yöneterek de şampiyonluk mücadelesi verilir.diye düşünmeden, bir iki maç önce veya sonra benzer kararı kendisinin başına geleceğini düşünmeden, o anın üstüne gitmek…Mesela; Beşiktaş maçındaki penaltısı VAR kararı ile ceza alanı dışına taşınırken tek kelime etmeyen'ya gösterilmeyen kartı ağır eleştirdi.Dedikodular,ı'nın bu yorumnedeniyle'adediğinitaşıdı kulaklara. Sonra;'inilk sarı kartı kaldırıldı,hakemlere yaptığı itirazlargörülmedi, bir sonraki maçtaoynayabileceği açıklandı.Raporlarındediği yedi maçlık cezası ortadayken'e beş maç geldi. Sırada bir devar.Fenerbahçe'nin Gaziantep'teki golündeki ofsayt çizgisi ile Galatasaray'ın Trabzon'daki ikinci golündeki çizgi birbirlerindenyollara gitmeyi tercih ettiler. İkisi de gol, birindevar., bu kadar yorum ve karar farkıyla kaosun bitmeyeceğinin farkında;diyor. Ama herkeskendisine yapılmasının peşinde, bu yüzdenbazılarının işine gelmiyor.Görmeyen, gördüğünü anlamayanile bu ligi bitirir miyiz bilemiyorum. Seyircisiz statlarda herkesdeğil, kazanmanın peşinde. Biz deyapıyoruz.Rafael'e gösterilen ilk sarı kart yanlıştı. Ama bunun federasyon kurullarında kaldırılması en büyük yanlış oldu. Bakın neyin kapısı açıldı; bundan sonra ikinci sarıdan atılan oyunculardan birinin kartındadeğerlendirme hatası varsa her kulüp iptal isteyecektir.Beşinci dakikada yanlış kart görüp, 80'de ikinciden atılan oyuncu için veya tam tersinde budoğdu.En çok Fenerbahçe taraftarı eleştiriyor, beğenmiyor ama takım yeni birkazanıyor., takımın düzeni içinde kendine yer ararken kulübeden çıkamadı. Doğru oyunda eksikleri vardı çünkü.geldiğinde, bu kez top ona teslim edildi. Yeni ve genç bir oyuncu için çok ağır bir yükü taşımaya başladı.Bakın; yetenekli ile lider oyuncu arasında farklar var. İki özellik, bir kişide birleşince biroluyor.tam da yapım aşamasında.oynadığına bakmadan,vevücut dilinden bahsediyorum. Hani;'nın tek başına yaptığı pres ile takımı arkasından sürüklemesi gibi..., gençoyuncunun yüreğinin yanına,aklını da koymak içinuğraşıyor. Topla daha az temasetmesi, çabuk oynaması,pas kalitesini yükseltmesigerekiyor. Yaptığında,başka şeyler konuşacağız.Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı takımlar ligin en az gol yiyenleriydi. Savunmayı önemseyen, geliştiren bir teknik adamken şimdi neredeyse kalesine gelen her top gol oluyor. Denklemin açıklanabilir hali;. Açıklanamaz hali;vemaçlarındailk golü yedi, üstelikilk 10 dakikada yediFenerbahçe. Maçlara kafadanmağlup başladı yani. Plan yapıyorsunuz, sonra yeniden plan yapıyorsunuz. Rakiplerden başka işleri sizin için zorlaştıran bir devar.Ligin yedinci haftasındadiye sormuşlardı gazeteye görüş verirken. Aynı teknik adam için 12. haftada "diye konuşuluyordu. Başakşehir galibiyeti gelincemoduna geçildi.Üç oyuncu;veKasımpaşa maçıile dönüyorlar takıma.vakalar sendromu çıktı bu kez ama yeni yılda, ligi yeniden başlatır. Bulut'unçok yakındır.