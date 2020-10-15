‘Çok acı çektik şimdi şampiyonluk zamanı’

Başlıkta okuduğunuz bu sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait… 18 transfer yaparak dikkat çeken Başkan, dün bazı medya mensupları ile bir araya geldi. Hem hayallerini anlattı hem de içini döktü. Başkan neler mi dedi, işte benim dikkatimi çekenler:

Fenerbahçe için sürekli algı yaratılıyor. Her sezon başında 'MHK Fenerbahçeli', 'Federasyon Fenerbahçe'yi destekliyor' dediler. Bu sezon da 'Transferleri nasıl yaptılar' diye sorguluyorlar… Geçen sene ocak ayında standart dışı uygulamalarla bize transfer yaptırmadılar. Bir sol bek alacaktık, alamadık… Bu belki de şampiyonluğa mal oldu. Bu sene de komik bir limit açıkladılar. Bankalar Birliği ile görüşmelere başlayıp 562 milyon liralık ödememizi Ekim 2021'e erteleyince limitlerimizi de artırmış olduk. 22 milyon Euro'luk satış yaptık, şu anda elimize 7-8 milyon Euro kaldı. Profesyonel takım bütçesini 92'den 61 milyon Euro'ya indirdik. 30-40'a kadar da ineceğiz. Bankalar Birliği ile kasım ayı gibi anlaşmayı imzalarız. 2+7 şeklinde olacak. 2 yılı ödemesiz, 7 yıl da vadelendirilmiş borç ödemesiyle 9 yıllık bir anlaşma.



CENGİZ'E YANIT VERMEDİ

Yaptığımız transferler için herkes bir şey söylüyor. Mustafa Bey de (Cengiz) yorum yaptı. Artık bunlara cevap vermeyeceğiz. Mustafa Bey bulundukları durum ve baskıdan dolayı böyle konuşmuştur. Anlayışla karşılıyoruz. Kulüpler Birliği olarak düzeltmemiz gereken o kadar konu var ki bizlerin birbirimizle kavga etmemesi lazım.



TRANSFER ÖNEMLİ DEĞİL

İki senedir çok acılar çektik, şimdi mutlu olma, şampiyonluk yaşama zamanı… İyi transferler yaptık. Ama hocamızın da dediği gibi puan kaybedeceğimiz maçlar da yaşayacağız. Bu yüzden kasımın ortasına kadar taraftarımızın sabırlı olması, Erol Bulut'a ve oyunculara destek vermesi şart. Çok transfer yapmamız değil takım olmamız önemli.



EMRE 3-4 DİL KONUŞUYOR

Emre Belözoğlu-Erol Bulut ve Volkan Ballı futbol takımını taşıyan kolonlar. Bu üçlünün uyum içinde çalışması önemli. Emre Belözoğlu'na bütün oyuncular büyük saygı duyuyor. 3-4 dili rahatça konuşuyor. Yurt dışında futbol oynadığı dönemden kalan networkü var. Her şeyin ötesinde sadece futbolcu seçimi değil bunun finansal prosedürünü de başarıyla gerçekleştirdi.



2 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANIR

Emre'ye 'Git' dediler gitti, 'Gel' dedik geldi… Futbol direktörü, CEO ne derseniz deyin hak ettiği şekilde açıklamak istiyoruz. Bir iki hafta içinde gerekeni yaparız. Onunla sözleşmemiz gönülden. Erol Bulut genç jenerasyonun en önemli isimlerinden biri. Tanıdıkça daha çok hayran oluyorum. Disiplinli ve yüksek antrenman bilgisine sahip… Sadece ilk 11 değil, yedekleri de rekabetin içine sokan, onları dışlamayan bir sistemi var.



ÜÇ YILLIK KADRO YAPTIK

Transferlerin bazılarını Erol hoca istedi, bazılarını Erol hocaya danışarak Emre Belözoğlu yaptı, bazıları yönetimden gelen hamlelerdi. 3-4 yıllık kemik kadro yaptığımıza inanıyorum. En az 3 sezon sadece gidenlerin yerine transfer yaparız.

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