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GÜRCAN BİLGİÇ
İnanan takım gibi oynamadı

İnanan takım gibi oynamadı

02.10.2020, Cuma
SORU: Galatasaray neden kaybetti?
Maç öncesindeki en büyük endişem takımın maçı hangi konsantrasyon ile oynayacağıydı. Dört gün önce yüzde 120 ile Fenerbahçe derbisini yaşayanlar, aynı duyuları bu 90 dakikaya taşıyacaklar mıydı? Abdurrahim Albayrak altı milyon Euro'luk garanti gelire ne kadar ihtiyaçları olduğunu açıkladığında, oyunculara bir hedef de çizdi aslında. Fakat rakamlar ile duygular beraber gitmiyor. Derbiyi ön plana alıp, Hajduk karşısına yedeklerle çıkan Fatih Terim'in, "Bizim için en önemlisi bu" demesi çok inandırıcı olmamış anlaşılan. Sonuç, defans oyuncularına bir fatura hazırlayacak ama bu maçları Falco, Babel, Belhanda veya Feghouli almalı. Onlar bu takımın yıldızlarıysa, farklı olduklarını göstermeliydi. O çabayı da hissetmedik. İnanan bir takım gibi oynamadı Galatasaray.

SORU: Avrupa'da takımlarımız bir bir eleniyor. Ülke sıralamasında da düşüşteyiz. Gelecek adına bunu nasıl yorumlarsınız?
Bu sezon ekstra bir çöküş yaşıyoruz. Takımlarımız önemli oyuncularını kaybettiler, yerlerini de dolduramadılar. Sadece maddi değil, mental olarak da çok geriye gittiler. Ama Galatasaray için durum farklı. Son iki şampiyonlar ligi etabında da "toz" yuttular. Avrupa'da "başkalar" dediğimiz takımın 7 sezondur hiçbir başarısı yok. Beşiktaş'ın topladığı ülke puanlarını da bitirdik bu yüzden. Kadro ve doğru oyunu bir araya getirmediğimiz sürece de, istikrarlı bir başarı yakalayamayacağız.
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