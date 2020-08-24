HARCAMA limiti şu anlama geliyor;Bu limitlebırakın transferi kadronunen az yarısınıgöndermeniz lazım.Geçen senenin maliyeti60 milyon Euro.İkincisi;Sorduğum herkes"hayır" dedi. Demek ki;burada kurumsal durum yok. Limitlerkişisel çekişmeyle ilgili.TFF lisansvermem diyemiyor. Ne zaman butavrı koyabilir, aralık ayında hesaplarabakınca. Devre arasındatransfer yasağı getirebilirler.Sezon bitiminde de3 puanı silerler, önümüzdekisezona mahsuben.Transferi şimdidenbitirmek enakıllı davranış. Gemileriyaktılar. Bankalar Birliğianlaşması gelirse, yaptırımda olmaz.SADECE Sosa değil, 5-6 oyuncusu35 yaş sınırında. Ama 6-7 oyuncuda 25 yaş civarında. 30 yaş ortalamasıgibi gözükse de, sahadaki takımın26-27 civarında olacağını düşünüyorum.Hedef takım için ideal bir ortalamabu. Alınan oyuncuların çoğuilk 11 için. "Neden?" diye sormuyoruz.Kendini ispatlamış, tecrübelikadro oluşuyor. İki gerçek var; buhamleler yeni sezonun şampiyonluğuiçin yapılıyor. İş şansa bırakılmıyor.İkincisi, gelişecekoyuncular da var. Altay, Ferdi, MertHakan. Oğuz Kağan, Ömer Farukgibi de potansiyeller var.BURADA kulübündeğil, başkanıngücü söz konusu. AliKoç, Fenerbahçe içinkendi iş imkânları çevresindeciddi sponsorluklar oluşturdu.Borcu azalttı. Dolayısı ilezor günlerde bile harcama imkânıoluşturdu.Ahmet NurÇebi bunu "efendiyiz"sıfatıyla açıkladığında,Gerçek;yönetim olarakkulübe hamle yapacakfinansmanı sağlayamadıkları.SADECE Burak değil, Elneny, Gökhanve Caner de gitti.Oğuzhan'ın dönüşü bir açığı kapatırama böyle maçlar aslında büyükoyuncular içindir.Beşiktaş'tabu durumda sadece Sergen Yalçınvar. Kazanır-kaybeder ama en akıllıstratejiyi oluşturmasını bekliyorum.İKI başkan; Ahmet Ağaoğlu veAli Koç göreve geldikleri söyleminçok uzağındalar. "Gençler veyatırım" diyerek koltuğa oturdularama işin içine rekabet girince,riskten uzaklaşmayı tercih ettiler.Trabzonspor geçen sezonaltyapısıyla gurur duyuyordu,bir ara Uğurcandışında 10 yabancıoynattılar. Buseneki transferler deyabancı.Çünkütaraftarını sabretmeyeikna edemezsen,başarı için plan yapmaktan ziyade,gitmeyi düşünürsün.İkinci kısım ise kriz sürecindekadroyu korumak da başarıdır.Şimdi önemliolan Uğurcan ileSörloth'un arasınıdoldurmak. Sosagittiğine göre, yenigelenlerin ne vereceğiçok önemli.