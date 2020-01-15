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GÜRCAN BİLGİÇ
Bu takımdan 11’i zorlayan çıkmaz!

Bu takımdan 11’i zorlayan çıkmaz!

15.01.2020, Çarşamba
Çeyrek final öncesinde, lig heyecanı yaşayan iki takımın kora kor oyunu vardı Kayseri'de. Kamptan gelen, ağır antrenmanlar yaşayan iki grubun da sonuna kadar, vazgeçmeden ısrarcı kalmaları önemli. Takım olduklarını gösteriyorlar, gerçek umut bu görüntüde. Isla ve Dirar haricinde yedek ağırlıklı kadroyla oynadı Fenerbahçe. Gözler Alper ve Tolgay'ın üstündeydi. Mevlüt'ün, Vedat Muriqi'in yokluğu için alternatif olup-olamayacağı da tartışılacaktı. Ve klasik kupa yorumunda, "Bu takımdan ilk on biri zorlayan çıkar" diyemiyoruz gönül rahatlığı ile. Deniz Türüç'ün sol bek denenmesi olumlu. Caner Erkin'i Türkiye'nin en iyi bekleri arasına sokan Ersun Yanal, aynı denemenin peşinde. Deniz'in mevki bilgisi veya Alper ile uyumu hep sorunlu aslında. Gustavo'nun oyuna girmesiyle birlikte maçın da aklı başına geldi! Brezilyalı, oyunu yoğurmaya, pas kurgusunu etkili hale getirmeye başlayınca, Kayserispor kendi alanında kalmaya zorlandı. Kruse hamlesi de Vedat'ın alınışı da Fenerbahçe'nin rövanşı kafasında rahat oynaması içindi. Olmadı. Ferdi ve Kruse ikinci yarı için formda ve hazır gözüktüler. Lig öncesinde fizik olarak kendini geliştirmiş, istek olarak da üst seviyede bir Fenerbahçe izlemeye hazırlanabiliriz.
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