Keyif gecesi

Rakibin ilk isabetli şutunun gol olması kuralını değiştirmeden, tempolu, pozisyonlu, gollü ve keyifli bir ilk yarı yaşadıyaşattı Fenerbahçe. 14 şutla bitirdiler 45'i. Kaleci Ertaç'ın dört net kurtarışı var, yediği üç golün haricinde. Bir atakta gol hissini yaşattılar. Şok golün ardından tribünlerin de şok yaşamasına izin vermeden, "Maçı kazanan taraf burada" mesajını da verdiler. Neredeyse iki aylık aradan sonra, sezon başındaki "agresif" vücut diline geri dönmüşlerdi. İki beraberliğin veya zirveden uzaklaşmanın baskısı elbette var üstlerinde. Ama öylesine seri ve hızlı girdiler ki Gençlerbirliği ceza sahasına. Rakibinin aklına "acaba" sorusunu bile getirmediler. Ersun Yanal'ın uzun zamandır aklında Zanka'sız oyun var. Danimarkalı'nın üst üste hataları, pozisyon yanlışları veya kararsız anlarıyla birçok pozisyonu gördü kalesinde. Sadık ile oynama kararı bir dengeden ziyade, rekabet yaratmak adınaydı. Ferdi'nin performansı, Deniz Türüç'ün hırsı da başka oyuncular için "daha dikkatli süreç" oluşturacak. Serdar Aziz, Emre ve Vedat için tabela kalktı. Üçünün de adale şikâyetiyle olması enteresan. Gustavo'nun ikinci yarıya stoper başlaması anlaşılır ama Emre çıktıktan sonra orta sahanın komutasının Jailson-Ozan ikilisine bırakılması ciddi değerlendirme hatası. Kulübeden bir stoper ile çalışan düzene geri dönmek daha mantıklıydı. Kruse'nin varlığında direkt pas alışverişinin verimi de yükseliyor. Alman oyuncu çabuk düşünüyor, doğru yere koşuyor ve sürekli çevre kontrolü yapıyor. Maçı golle kapatması, sakatlık sonrasında "vazgeçmeyen" tavrının ödülü de oldu.

Bu sonuç haftanın kalan maçlarında rakiplerin üstüne baskı da oluşturacak. Karamsarlığa kapılmaya çok meraklı olan bir grubu da tekrar iddianın içine çekecek kadar da iddialı bir skor aldılar. İşlerin iyiye gitmesi için bu oyuna ve gollere ihtiyaçları vardı.

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