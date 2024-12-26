FARUK ERDEM

2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre brüt asgari ücret 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye, net asgari ücret ise 17.002,12 TL'den 22.104,67 TL'ye yükseldi. Yüzde 30 oranındaki bu artış tüm ödeme ve borçlanmaları da değiştirecek. Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. İşte yeni asgari ücret ile ilgili tüm detaylar...

Yeni asgari ücret ne zaman uygulanacak?

Belirlenen asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Maaşını peşin alanlara yeni asgari ücret 1 Ocak'ta ödenecek. Peşin almayanlar ise 1 Şubat'ta yeni maaşlarını alacak.

Çalışanlar açısından neler değişecek?

Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Gelir vergisi alınmadığı için tüm çalışanların maaşlarındaki vergisiz kazanç kısmı da yüzde 30 artmış olacak. Çalışanlar açısından SGK'ya daha yüksek prim yatırılacak.

Gelir hesapları nasıl yapılacak?

Asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan ödemeleri artıracak. İşsizlik ödeneğinden annelerin rapor parasına kadar birçok kalem yeniden hesaplanacak.

İşsizlerin ödeneği ne olacak?

Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Son 4 aya bakıldığından nisan ayına kadar kademeli artacak sonrasında ise yeni rakamlar uygulanacak. Damga vergisi kesilmiş işsizlik maaşı Ocak'tan itibaren şu şekilde uygulanacak:

Rapor paraları değişecek mi? Çalışanlar rapor aldıklarında alacakları ödenekler yeni ücretten hesaplanacak.

Mevcut günlük yatarak tedavi: 333.38 TL

Yeni günlük yatarak tedavi: 433.43 TL

Mevcut günlük ayakta tedavi: 444.50 TL

Yeni günlük ayakta tedavi: 577.90 TL Annelerin doğum izninde aldıkları rapor parası da yeniden belirlenmiş oldu. 1 Ocak itibarıyla rakamlar şöyle olacak:

Mevcut analık parası: 49.784 TL

Yeni analık parası: 64.724 TL

Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı nasıl yapılacak?

Yeni asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatlarının taban rakamlarını da yükseltti. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 19 bin 850 lira veriliyor. Ocak zammıyla asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 25 bin 808 lira olacak.

Sosyal yardımlar da artacak mı?

65 yaş aylığı engelli aylığı evde bakım parası gibi sosyal ödemeler memur maaşlarına yapılan zamla artıyor. Asgari ücret bu ödemelerin şartlarını değiştiriyor. Asgari ücret arttığı için yardım almak kolaylaşacak. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak.

ŞİMDİ BORÇLAN 46 BİN TL KAZAN

Asgari ücret borçlanmaları nasıl etkileyecek?

Erken emeklilik, ya da prim eksiğini tamamlamak için yapılan doğum askerlik ve yurtdışı borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri asgari ücret ile belirleniyor. Bu yüzden yeni asgari ücretle birlikte borçlanma miktarları da artacak. Borçlanmalar en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Gurbetçilerin yurtdışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45'e çıkıyor.

Erken borçlanma nasıl yapılır?

Asgari ücret artışından kaynaklı farkı ödememek için 31 Aralık 2024 tarihine kadar borçlanma başvurusu yapmak yeterli oluyor. Ödemeler daha sonra 2 ay içinde yapıldığı için hemen para istenmiyor. 2024 yılı bitmeden başvuranlar bu yılın asgari ücretinden ödeme yapacak.

Bağ-Kurlular ihya için ne ödeyecek?

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını ihya ile talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Mevcut ücrete göre 1 aylık ihya için 6 bin 900 lira 86 kuruş ödenirken, bu tutar yeni asgari ücrete göre 8 bin 971 lira 89 kuruşa yükselecek.

İŞVERENE 1.000 TL DESTEK

Yeni asgari ücret desteği nasıl uygulanacak?

2024 yılında aylık 700 TL olan asgari ücret desteği 1.000 TL olarak uygulanacak. Bu destekten yararlanmak için şu şartlar aranıyor:

Beyanname ve primleri yasal süresinde vermek.

Kuruma borcu olmamak.

Kayıt dışı işçi çalıştırmamak.

Son bir yıldaki personel ortalamasının üzerinde işçi bildirmek.

HEM DOLAR HEM TL BAZINDA REKOR

Asgari ücret son 22 yılda hem TL hem dolar bazında artış kaydetti. Döviz bazında 2025 yılında bugünkü kurla 627 dolara çıkacak asgari ücret tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmış oldu.