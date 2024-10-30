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FARUK ERDEM
Kazanmak zor harcamak kolay

Kazanmak zor harcamak kolay

30.10.2024, Çarşamba

KONUŞMAYA, slogan atmaya, markalarla övünmeye çok yatkınız. Şimdi çıkın sokağa ve sorun; neredeyse herkes, Milliyetçi, Cumhuriyetçi, Atatürkçü... Vatan millet sevdalısı...
Bakınca nasıl da güzel geliyor kavramlar... Ama içi dolu mu onu tartışalım...
Bu ülke kolay kazanılmadı, bu Cumhuriyet kolay kurulmadı.
Hepimiz biliyoruz. Şehitler, gaziler, yokluk içinde bir milletin her yaştan insanıyla fedakarlıkları...
Kazanımlar kolay olmadı da, biz nedense kavramları da kolay harcıyoruz...
'Milliyetçiyim' diyoruz da şu sorunun cevabı var mı bizde: "Bu ülke için ne yaptın?" Cevap: Kem, küm... Biraz kurcalasan, 'askerden nasıl kaçarım', 'vergiyi nasıl kaçırırım' telaşı çıkıyor... Kendi milletini küçük gören zihniyetle karşılaşıyorsun.
Ama olsun Milliyetçisin.
'Cumhuriyetçiyim...' İyi güzel de bu Cumhuriyeti kuranların yaptığının binde 1'i kadar fedakarlık yaptın mı? Bu ülkenin yararına çalıştın mı?
Cevap: Kem, küm... Biraz kurcalıyorsun, 'bizden bir şey olmaz' anlayışıyla, batı hayranlığını görüyorsun. Cumhuriyetin kurumlarına düşmanlık, küçük görmekle karşılaşıyorsun. Vizeyi alsa, ilk fırsatta ülkeyi terk etme planları yapıyor... Sorsan Cumhuriyetçi...
'Atatürkçüyüm...' İyi güzel de Atatürk'ün koyduğu 'Muasır medeniyetler seviyesi' için hangi çabayı gösterdin?
Cevap: Kem küm...
O hedefte; kendi arabasını üretenler var. Kendi uydusunu, kendi silahını, kendi uçağını yapanlar var. Kendi uzay teknolojisini, kendi akıllı modern şehirlerini kuranlar, yollarını, köprülerini insanının hizmetine sunanlar var... Say say bitmez...
Sen ne yaptın? Onlar üretti, sen kullandın.
"Biz de üretelim, biz de yapalım... Mavi vatanda, gök vatanda, enerjide, savunma sanayiinde, makinada, gıdada, tarımda, haberleşmede hülasa her alanda bağımsız olalım" diyenlere karşı çıktın... Gaz ve petrol bulduğumuzda sevinemedin bile.
Hatta alay etmeye kalktın. Ama olsun Atatürkçüsün...
Bu ülkeyi sevmek, Cumhuriyete bağlı olmak ya da Atatürkçülük lafla olmuyor... Üretmekle çalışmakla, bu topraklara, bu topraklarda yaşayan insanımıza sahip çıkmakla oluyor. Ülkeyi her alanda dışa bağımlı olmaktan kurtarmakla oluyor. Bunu başaranlara selam olsun.
Kendi muhasebemizi bir kez daha yapma vaktidir.
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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