FARUK ERDEM

TÜRKİYE 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle dünyadan ayrıştı.

Dev ekonomiler durgunluk pençesindeyken Türkiye büyümesini sürdürdü, istihdamda ve ihracatta rekor kırdı, yatırımlarını artırdı, çalışanını, dar gelirlisini enflasyona karşı korudu.

Çalışma hayatından sosyal yardımlara, makro ekonomiden ticarete hemen her konuda reform denilecek yenilikler 2022 yılında hayatımıza girdi.



ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞTİ

VERGİSİZ asgari ücret devreye alındı. Sadece asgari ücrette değil, tüm çalışanların maaşında asgari ücret kadar kısım vergi dışı tutuldu.

ASGARI ücrete rekor artış yapıldı, 2022'de yıllık artış yüzde 95'i geçti.

İLK kez ikinci asgari ücret belirlendi ve Haziran'dan asgari ücrete yüzde 30 oranında yeni zam yapıldı.

EMEKLİYE memura refah payı ile artış yapıldı.

Emeklilerin taban maaşları iki kez artırıldı.

3600 ek gösterge yasası çıkartıldı, böylece yıllarca kangren olmuş bir sorun ortadan kalktı. Milyonlarca memur ve emekli memurun ikramiye ve maaşları arttı.

KAMUDA görev yapan sözleşmeliler için kadro çalışması yapıldı. Yasa hazırlandı. 500 binin üzerinde sözleşmeli personel memur kadrolarına geçiyor.

23 YILDIR çözülemeyen ve 4-5 milyon sigortalıyı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu ortadan kaldırıldı. Yasal çalışma Ocak ayında bitecek ve bir yaş sınırı olmadan bütün EYT'liler emekli olacak.

ÇALIŞANLARIN yemek ve enerji gideri vergi dışı bırakıldı. Böylece her çalışana aylık 1000 TL enerji parası verilmesinin önü açıldı.

İSTİHDAM 31 milyonu aşarak rekor kırdı. İş gücüne katılma oranının yükselmesine rağmen işsizlik yüzde 10'lar seviyesine geriledi.

EMEKLİ ikramiyelerine zam yapıldı. Emekliler yılda 2 kez ikramiye almaya devam etti.

ÖĞRETMENLERE kariyer imkanı tanındı: Böylece hem yeni statüye geçebilen öğretmenlerin gelirleri de artmış oldu.



TİCARİ HAYAT

VATANDAŞIN temel ihtiyaç maddelerinde vergi indirildi. Hem gıdada hem temizlik ürünlerinde 10 puanlık KD indirimleri fiyatları aşağıya çekti.

TARIM Kredi Kooperatifleri ile ucuz ürün satışı başladı. Kooperatif marketleri daha sonra 600 üründe indirime gitti.

KİRA artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Bu kurala uymayanlar için kiracılar lehine kararlar verdi.

VATANDAŞIN enerji faturaları için 205 milyar liralık destek sağlandı. Hem doğalgaz hem de elektrik faturalarının önemli bir bölümünü devlet karşıladı.

ESNAF, çiftçi ve sanayici özel kredi paketleri ile desteklendi

EVİM sistemi yeniden belirlendi, bu konuda yaşanan mağduriyet bitti.



SOSYAL DESTEKLER

EVİ olmayanlar için tarihin en büyük sosyal konut projesi başlatıldı.

5 MİLYONDAN fazla vatandaş sosyal konutlara başvurdu, kuralar çekildi.

SOSYAL yardımlar artırıldı, başvurmak ve bu yardımları almak kolaylaştı

AİLE Destek Programı başlatıldı. Dar gelirli ailelere hanedeki kişi sayısınca karşılıksız para ödenmeye başladı.

DAR gelirlilere elektrik ve doğalgaz ödemeleri başlatıldı, faturalar hazineden karşılanıyor.

ÖĞRENCİLERİN 23 milyar liralık KYK borçları silindi. KYK ödemelerinde enflasyon farkı kaldırıldı.



MAKRO EKONOMİ

TÜRKİYE 2020 yılında başladığı büyüme performansını sürdürdü

2022 yılında üç çeyrek peş peşe pozitif büyüme sağlandı

İHRACAT her ay rekorlar kırdı, yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolar Ağustos ayında aşıldı

SANAYİ üretimi, kapasite kullanımı her ay artarak büyüdü

MERKEZ Bankası faizleri kademeli olarak tek haneye indirdi ve yüzde 14 olan faiz yüzde 9'a çekildi.



YATIRIMLAR

BAŞTA altyapı olmak üzere birçok alanda yatırımlar devam etti.

SAVUNMA sanayinde milli cihazlar ve silahlar devreye alındı. Milli muharip uçak Kızılelma havalandı.

ENERJİDE gaz ve petrol keşifleri devam etti.

Karadeniz'de yeni bulunan gaz ile toplam rezerv miktarı 1 trilyon dolara ulaştı.

DÜNYANIN en büyük 5. Barajı Yusufeli devreye girdi

SILIVRI'DE Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı

MİLLİ otomobil TOGG tanıtıldı dünya manşetlerine çıktı

DÜNYANIN sayılı köprülerinden Çanakkale Köprüsü açıldı.



PARA PİYASALARI

KUR Korumalı Mevduat (KKM hesabı büyük ilgi gördü 1 trilyon lirayı aştı

KKM sayesinde kurdaki oynaklık bitirildi.

Öngörülebilir, rekabetçi kur büyüt yıl boyunca istikrar sağladı.

DÖVIZ hesapları çözüldü, vatandaş dolardan kaçtı, liralaşma başladı

ALTIN sertifikaları ile yatırımcıya yeni ürünler sunuldu

BORSA İstanbul yüzde 200'e varan getiri ile rekor tazeledi, 5000 puanın üzerine çıktı. Yatırımcı sayısı 1.3 milyon kişi artarak 3.5 milyon kişiye ulaştı.

MERKEZ Bankası rezervleri tarihi seviyeye çıktı