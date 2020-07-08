FARUK ERDEM

günü Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zam oranı da belli oldu.Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.75'lik 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1.75 oranında enflasyon farkından yararlanacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına aynı oranda yansıtılırken, memurlar ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödeniyor.Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. İlk zam 3 Ocak'ta açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte belirleniyor. İkinci zam ise 3 Temmuz'da Haziran enflasyonu ile birlikte belli oluyor. Burada da Ocak'tan Haziran'a kadar geçen 6 ayda oluşan enflasyon belirleyici oluyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.49 oranında zam almışlardı. Yılın ikinci zammı ise yüzde 5.75 olarak açıklandı.Böylece 2020 yılı için emeklilerin aldıkları toplam zam kümülatif olarak yüzde 12.63'e çıkmış oldu.Memur ve memur emeklilerinin zam hesapları ise farklı uygulanıyor. Buna göre; memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmede belirlenen zamları alıyor. Bu zamların üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak ödeniyor.Ocak ayında oluşan 6.49 oranındaki enflasyon memur ve memur emeklilerine yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1.49 oranında enflasyon farkı olarak yansıtılmıştı.Temmuz'da ortaya çıkan yüzde 4+1.75'lik zamla birlikte memurların yıllık kümülatif zam oranı ise yüzde 11.56 olarak gerçekleşti.