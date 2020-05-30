FARUK ERDEM

Can suyu

İLK çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye'nin salgın öncesi ve sonrasında aldığı tedbirlerin ne kadar isabetli olduğunu bir kere daha görmüş olduk.

Ocak ve Şubat aylarında başlayan büyüme trendi, aslında Mart'ın ikinci yarısındaki durgunluğa rağmen Türkiye'yi pozitif ayrıştırdı. Dünyanın dev ekonomileri ilk çeyrekte küçülürken, Türkiye yüzde 4.5'lik büyüme ile farkını ortaya koydu.

Şimdi bu başarının yılın diğer bölümlerine taşınması için alınan tedbirler çok önem kazanıyor.

Ekonomi yönetiminin öncelikle istihdamın korunması, işyerlerinin yaşaması, hane halklarının gelir kaybının önlenmesi ve ekonomik faaliyetin canlanması için aldığı dinamik tedbirler devam ediyor.

KOBİ'lere, esnafa, işletmelere, alt ve orta gelir gruplarına sağlanan destekler bu süreci çok az hasarla atlatmamızı sağlayacak.

Yüzde 97'si KOBİ olan 184 bin 381 firmaya 148 milyar lira 'İşe Devam' desteği verilirken, 1.1 milyon esnafa 25.5 milyar liralık kaynak aktarıldı. Yine bireysel destek kredisinde 6.2 milyon vatandaşa üstelik 6 ay ödemesiz 37.3 milyar lira verildi. 5 milyondan fazla haneye 1.000'er lira verilirken, kısa çalışma ödeneği ve destek ödemeleriyle sosyal destekler 11 milyar lirayı geçti.

Dinamik bir şekilde yürütülen süreçte ekonomi yönetimi şimdi kamu bankaları aracılığı ile yeni bir destek paketleri dizisini daha devreye alıyor ki bu noktada tam anlamıyla piyasaya can suyu olacak. Emeklilere tatil imkanı, evleneceklere çeyiz desteği, konut ve otomobilde yapılacak kampanyalar sadece tüketiciyi değil, bu sektörleri de hareketlendirecek.

1 Haziran itibariyle özellikle yemeiçme sektöründeki esnaf da işlerinin başında olacak. Bu sektör istihdam deposu olması açısından çok önemli.

Milyonlarca çalışan da böylece işine yeniden kavuşacak. Yine turizm ve seyahat sektörlerinde başlayacak faaliyetle büyük çoğunluğu genç olan çalışanlar işlerine dönecek.

Şimdi yaraları sarma zamanı... El birliği ile bu süreci en az hasarla atlatacağız.

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