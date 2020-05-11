FARUK ERDEM

İşçiye, işverene ve hane halkına nefes

SALGIN dolayısıyla alınan tedbirler ve yapılan destekler vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Hükümet tarafından alınan birçok ekonomik tedbirin yanında işçiye, işverene ve hane halklarına sağlanan maddi destekler milyonlarca vatandaşın bu süreci atlatmasına yardımcı oldu. Üstelik buradaki talepler yüzde 85 gibi bir oranla karşılandı ki bu bir rekordur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu hizmetlerde, kamu bankaları ve diğer kurumlar da çok önemli bir görev üstlendi.

İsterseniz bugün maddi desteklerin bazılarına kısaca bakalım.



ÇALIŞANLARA ÖDENEK: İşini kaybedenler, işyeri kapananlar ya da izne çıkmak zorunda kalanlar için gelir desteği sağlandı. Kısa çalışma ödeneği bir yandan brüt maaşların yüzde 60'nı karşılarken; ücretsiz izne çıkanlar ya da işsizlik maaşı alamayanlar için de 1.170 liralık aylık ödenekler hesaplara yatırıldı.



EMEKLİYE ZAM VE DESTEK: Emekliler için ilk destek en düşük maaşın 1.500 liraya çıkmasıyla yapıldı. Ardından ikramiyeler erken ödendi ve şimdi de maaşlar bayram öncesine çekildi.



BİREYSEL DESTEK KREDİSİ: Kamu bankaları, bu süreçte geliri düşük olan ailelerin de yanında yer aldı.

Onlara düşük faizli 10 bin liraya kadar kredi sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Geliri 5 bin liranın altında olan 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira ödendi.



5 MİLYON AİLEYE 1000 TL: Geliri düşük olan, sosyal yardım alan 4.4 milyon aileye 1.000'er lira ödendi.

Üçüncü fazda da e-Devlet üzerinden alınan başvurularla 1.000'er lira veriliyor. Bu kapsamda ilk etapta başvurusu incelenen 600 bin kişiye destek sağlanırken, başvurular ve ödemeler devam ediyor.



KÜÇÜK FİRMAYA DESTEK: Yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan küçük esnafa Halkbank aracılığı ile 25 bin lira nakit, 25 bin lira da kart olmak üzere 50 bin lira destek sağlanıyor. Bunun da başvuruları devam ediyor.



FİRMALARA DESTEK: İş'e Devam Paketi kapsamında 144 bin 446 firmaya yaklaşık 121.1 milyar lira finansman sağlandı. Şirketlerin yüzde 97'sini KOBİ'ler oluşturdu.



DEVLET ESNAFIN YANINDA: 878 bin esnafa 19.7 milyar lira destek verilerek, onların işyerlerini devam ettirmeleri sağlandı.





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