FARUK ERDEM

kayıtlı 14 milyondan fazla işçi bulunuyor.Bunların yüzde 13.8'i sendikalara üye olarak çalışma hayatını devam ettiriyor. İşçiler son yıllarda önemli kazanımlar elde etti. Çalışma hayatında yapılan yeni düzenlemeler hem haklara ulaşmayı kolaylaştırdı hem de işçi işveren ilişkilerindeki birçok sorunu ortadan kaldırıp iş barışına katkıda bulundu. Gelin kısa başlıklarla bu yeniliklerin bazılarına bakalım...Sendika üyeliği ile ilgili birçok zorluk ortadan kaldırılarak çalışanların sendikalara üye olmaları kolaylaştırıldı. Böylece sendikalı işçi sayısı arttı. Şu anda 1 milyon 917 bin 893 işçimiz sendikalara üye olarak iş hayatına devam ediyor.Kamuda taşeron olarak çalışanlar bize göre devrim niteliğinde bir düzenleme ile kadroya geçirildi.Hem kamudaki hem belediyelerdeki işçiler 4D kapsamına alındı ve izin, tazminat, emeklilik gibi birçok hakları korunmuş oldu.şverenin üzerindeki prim yüklerinin azaltılması adına birçok teşvik uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Yeni istihdamın tüm prim ve vergileri karşılandı, asgari ücrete destek verildi. Böylece kayıtlı istihdam teşvik edildi.Fırsat eşitliği ile kadınların önündeki birçok engel kaldırıldı. Onların iş hayatında daha fazla yer almaları sağlandı.Anneler yarım çalışma, izin gibi imkanlarla ile hem iş hayatında hem çocuklarının yanında yer aldı.İş davalarında önce arabulucuya gitme şartı getirilerek yıllar süren mahkeme süreçleri 1 aya indirildi.Asgari ücret zamları her yıl enflasyonun üzerinde yapıldı.Kurum gerek işe aracılık etmek gerek meslek kursları ve işbaşı eğitimleriyle önemli bir işlevi yerine getirdi. İş ve Meslek Danışmanları vasıtasıyla işsizlere rehberlik yapılırken, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ile de gelir kaybı önlendi.İş hayatında birçok yenilik yapılırken, bugün sürdürülemez bir sorun olan kıdem tazminatı meselesi için fon çalışması gündeme geldi. Çalışanların yüzde 80'ine yakını çeşitli sebeplerle tazminatını almadan işten ayrılıyor. Sorunun çözümü için tüm tarafların bir araya geleceği bir kıdem tazminatı reformunun yapılması gerekiyor. Şu anda çalışanlar her çalıştıkları yıl için 30 günlük son brüt ücretleri üzerinden işten çıktıklarında tazminat alıyor. Yeni sistemde ise işverenlerin peşin olarak her ay işçinin fon hesabına para aktarması öngörülüyor. Kıdem tazminatı fonda birikeceği için artık çalışan ile işveren arasında böyle bir sorun olmayacak. Bu yüzden işten ayrılan bir kişinin fondaki parası kaybolmayacak, o fonu yeni işyerine taşıyabilecek.