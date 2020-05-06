FARUK ERDEM

Arabulucu için süreyi kaçırmayın

Şartları tamamlayıp, SSK'dan aldığım yazı ile kıdem tazminatımı alarak ayrıldım. İşyerinde 3 yıl 8 aylık çalışmamın 2 yılında her ay yapmış olduğum fazla mesaimin 16 saatlik süresinin ücretini keserek vermediler. Ne yapabilirim? Talat

Bu tür alacaklar için dava açmanın şartı olarak arabulucuya gitmek gerekiyor. Bu yüzden 5 yıllık zaman aşımına uğramadan arabulucuya giderek tüm alacaklarınızı talep edebilirsiniz. Buradan bir sonuç alınamaz ise iş mahkemesinde dava açarsınız.



11.02.1972 doğumluyum. 01.09.1989 SSK girişim var (585 gün). 1993'te 19 ay askerlik yaptım, sonradan borçlandım, ödedim. 31.12.1998'den beri memur olarak (Emekli Sandığı'na tabi) çalışıyorum. e-Devlet'te emeklilik yaşım 57 olarak görünüyor. En erken nasıl emekli olabilirim? İbrahim T.T.

Eğer devlet memurluğuna devam ederseniz Emekli Sandığı şartlarıyla emekli olursunuz. Bu yüzden de emeklilik yaşınız yüksek çıkıyor. Eğer SSK'dan devam etseydiniz emeklilik yaşınız 51 olacaktı. SSK primleriniz hizmet birleştirmesiyle emeklilikte kullanılacaktır ancak yaşı geri çekmeyecektir.



15.06.1966 doğumluyum. İlk SSK girişim 2006 yılının 12'nci ayında oldu. SSK tarım sigortası ve son olarak da şu an isteğe bağlı Bağ-Kur ödüyorum.

2006'dan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? Hülya ARGUN

İlk sigorta olduğunuz tarihe göre 58 yaşında ve 7200 gün şartıyla emekli olursunuz. Kısmi emeklilik için ise 5400 gün ve 58 yaş gerekir. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında sayıldığı için hesabınız bu şekilde yapılıyor.



Eşim 26.09.1984 doğumlu. 25.09.2000 işe giriş tarihi. Minimum kaç yaşında ve kaç prim günüyle emekli olabilir?

Eşiniz için tam emeklilik şartları 58 yaş ve 7000 gün. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün, 25 yıl ve 58 yaş gerekiyor.

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