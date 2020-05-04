FARUK ERDEM

Virüse 10 numara çözüm

BÜTÜN dünyayı saran Coronavirüs ülkemizde de hem ekonomiyi hem de çalışma hayatını etkiledi. Ancak hükümet daha virüsün ülkemizde görünmesinden önce almaya başladığı tedbirler ve yürüttüğü dinamik süreç ile hem sağlık alanında hem ekonomide çok önemli mesafeler alarak vatandaşını, çalışanını ve işyerlerini korudu.

Virüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla işyeri sahipleri ve çalışanlar için alınan 10'ar önlemi şöyle sıralayabiliriz:



ÇALIŞANA İŞ GÜVENCESİ



1- ÜÇ AY İŞ GÜVENCESİ: İşten çıkartma 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklandı. Süre 6 aya kadar uzatılabilecek.

2- ÜCRETSİZ İZNE MAAŞ: 17 Nisan 2020 sonrasında ücretsiz izne çıkartılan işçilere 3 ay boyunca günlük 39,24 TL ödeme yapılacak.

3- İŞSİZE 3 AY ÖDENEK: 15 Mart'tan sonra işten çıkartılanlar işsizlik maaşı alamazlarsa onlara da 3 ay boyunca günde 39,24 TL ödeme yapılacak.

4- MAAŞLAR DÜŞMEYECEK: Geçici olarak işleri duran ya da yavaşlayan işyerlerinde telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı, maaş kaybı önlendi.

5- PRİM ŞARTI DÜŞTÜ: Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün olan prim şartı 450 güne, 120 günlük süre 60 güne düşürüldü. Daha çok işçi ödenekten yararlandı.

6- BİN TL DESTEK: Sosyal yardım alan 4.4 milyon vatandaşa yapılan 1.000 TL'lik destek imkanı 3. fazla birlikte yevmiye ile çalışan, işyeri kapanan, geliri yok olanlar için de genişletildi.

7- ASGARİ ÜCRETLİYE KREDİ: Asgari ücretle çalışanlara, emeklilere kamu bankaları 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sundu.

Başvuruların yüzde 86'sı karşılandı, 27 milyar lira ödendi.

8- EMEKLİYE DESTEK: Emeklinin taban maaşı 1.500 TL'ye çıkarıldı, Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödendi.

9- KAMUDA YENİ DÜZEN: Kamu çalışanlarına esnek ve uzaktan çalışma imkanı getirildi.

10- EK KADRO: Kamu başta sağlık olmak üzere birçok alanda yeni işçi ve memur kadrosu açtı.



İŞVERENE DE DESTEK GELDİ



1- MAAŞLAR DEVLETTEN: Kısa çalışma ödeneği ile zora düşen işyerlerinde maaşları devlet ödedi.

2- BEYAN İLE ÖDENEK: Kısa çalışmada inceleme ertelendi, beyan ile işlemler hızlandırıldı. 1 çalışanı olan işyeri bile korundu.

3- MÜCBİR SEBEP KALKANI: İş kaybı yaşayan 16 sektör ve 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi mücbir sebep kalkanıyla korumaya alındı.

4- VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ: Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6 ay ötelendi. Beyanname verme de ertelendi.

5- NAKİT DESTEĞİ: Kamu bankaları birçok noktada işletmelerin, esnafın, KOBİ'lerin yanında yer alarak kredi desteği sağladı.

6- ÇEK KOLAYLIĞI: Karşılıksız çek suçunu işleyenlere 3 yılda borcunu ödeme imkanı getirildi.

7- HACİZ DURDURULDU: Tüm icra iflas takip ve talep işlemleri durduruldu.

8- SİCİL AFFI: Virüsün etkilerinin göründüğü dönem içindeki kart ve kredi borçlarındaki aksaklıklar sicile işlemeyecek.

9- TAKSİTLER ERTELENDİ: Kamu bankaları esnafın ve işletmelerin kredi ödemelerini 3 ay süreyle erteledi.

10- FATURA DESTEĞİ: Geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerinde elektrik ve doğalgaz sayaçları okunmayacak, fatura kesilmeyecek.

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