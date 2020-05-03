FARUK ERDEM

Bin TL yardımı almanın yolları

TÜM dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs sebebiyle Türkiye'de de hükümet birbiri ardına yardım paketleri ve ekonomik destek programları açıklıyor. İşçilerin işini kaybetmemesi, işverenlerin işlerinden olmaması ve vatandaşların gelir kaybına uğramaması için çıkarılan destek paketlerinde karşılıksız yardımlar, düşük faizli 6 ay ödemesiz destek kredileri, esnaf ve KOBİ'lere krediler, vergi ve prim erteleme gibi birçok imkan bulunuyor.

Bu destek paketlerinin en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan bin liralık ödemeler oldu. Bin liralık ödemelerde ilk önce 2.1 milyon haneye yardım yapıldı. Bunun ardından ikinci fazda ise 2.3 milyon aileye daha biner lira ödeme devreye girdi. Devletten sosyal yardım alan (65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul yardımı gibi) vatandaşlar başvuru yapmadan bu yardımlardan yararlandı. Şimdi bin liralık yardımın üçüncü fazı devreye alındı. Bu yeni yardım paketinde başvuru yapılması gerekiyor.

İşte devletten bin lira almanın şartları...



KİMLER BAŞVURACAK?

Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak.

Destek hane başına ödenecek.



KİMLER ALAMAYACAK?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.

Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.



NASIL BAŞVURULACAK?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.



BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?

e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.

Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.

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