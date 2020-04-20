FARUK ERDEM

sizden gelen mesajları ve telefonla yaptığımız konuşmaları bu köşeden aktarıyorum. Virüs yüzünden zor günler geçiren vatandaşlara bir zorluk da yıllardır müşterisi oldukları bazı özel bankalardan geliyor.Sizden gelen şikayetler ve bazı özel bankalarda yaşananlar(BDDK) harekete geçirdi ve geçtiğimiz hafta sonunda çok önemli bir karar aldı.Bankaların Aktif Rasyo formülünde değişiklik yapıldı ve böylece bankaların asıl faaliyetlerine dönüşü sağlandı.Kararın şu 4 noktada etkisini göreceğiz:1- Bankalar daha fazla kredi verecek, kredi imkanlarını geri çekemeyecek.2- Döviz hesaplarına ilgi azalacak.3- Merkez Bankası ile swap daha cazip olacak, döviz ve TL ihtiyacı buradan karşılanacak.4- Hazine tahvillerine ilgi artacak.BDDK'nın düzenlemesiyle, aktif rasyosunda belirlenen limitlerin altında kalan bankalara,aykırılık oluşturan tutarınverilebiliyor.Ben bankaya kredi erteleme başvurusunda bulundum.Kabul edildi ancak şartlarını bana söylemediler. Bir ödeme planı geldi, 700 lira olan taksitim Haziran'da 1.400 lira olmuştu. Bunu görünce vazgeçmek istedim.Ancak şimdi beni sürekli oyalıyorlar.Ben bir esnafım. Daha önce mobil bankacılıktan yani cep telefonumdan tek tuşla kredi aldığım bankaya yeniden başvurdum. Hiçbir gecikmiş ödemem yok.Ama evrak üstüne evrak, kefil üstüne kefil istiyorlar.Daha önce benim peşimden koşuyorlardı.Bankadan kredi talebim oldu. Birçok evrak istediler, hepsini temin ettim. Sonunda isteğim rakamın altında bir kredi çıktığını mesajla bildirdiler.İmza atmak ve parayı almak için gittiğimde, ödemeyi yapmadılar. Bir kefil ve onun da maaş bordrosunu getirmemi istediler.Annem emekli, bir bankadan kredi aldı.Şimdi maaşının tamamına el koyuyorlar. 2 yıldır maaş alamıyor, borcu da bitmiyor.Bankayı aradığımızda 'Anneniz imza atmasaydı' diyorlar. Hukuken tüm paraya el koyabilirler mi?Emekliyim, maaş aldığım bankadan kredi kullanmak istedim. Yaşımı bahane edip yüksek faiz çıkarttılar.Yaşa göre faiz olur mu?Vermemek için ellerinden geleni yaptılar.Bankaya kredi borcumu düzenli ödüyorum. Bu ay dışarı çıkamadığım için ödeyemedim. Ben emekliyim, 70 yaşımdayım, çıkmam yasak.Her gün arayıp tehdit ediyorlar. Bunlara biri dur demeyecek mi?