FARUK ERDEM

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.50 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 4 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 1.50 enflasyon farkı alacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı temmuz ayında aldıkları yüzde 5'lik zamma göre belirleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşan 1.50'lik kısmı fark olarak maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri çift artış almış oluyor.Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 6.50'lik zam haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla ek ödemelerde de artış meydana geldi. Aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Bu emeklinin çıplak maaşı yüzde 6.50 zamla birlikte 2.129 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödeme ile bankaya yatacak para 2 bin 215 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.MAAŞLARA AYRICA YÜZDE 4 EK ÖDEME EKLENECEKTİR.