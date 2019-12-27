FARUK ERDEM

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ücretle birlikte çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükselecek. Çalışanlara halen 191,88 ile 326,20 lira arasında AGİ ödeniyor. Bu tutarlar yeni asgari ücretle birlikte 220 ile 375 lira aralığına çıkacak.İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar da asgari ücret zammıyla artacak. En düşük işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruştan, 1.168 lira 27 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 31 lira 19 kuruştan 2 bin 336 lira 53 kuruşa ulaşacak.Asgari ücretteki artışla erken emeklilik için borçlanma yapacakların ödeyecekleri tutarlar da yükselecek. Bu nedenle doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanların 1 Ocak'ı beklememesi avantajlarına olacak. Şimdi tek çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapanlar en az 19 bin 648 lira öderken, 1 Ocak'ta bu tutar 22 bin 602 lira ulaşacak.