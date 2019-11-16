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FARUK ERDEM
Anneye 2 bin 947 lira vergi kazancı

Anneye 2 bin 947 lira vergi kazancı

16.11.2019, Cumartesi
Sosyal güvenlik mevzuatımız hem erkek hem kadın sigortalılara borçlanma ile erken emeklilik fırsatı sunuyor. Sigortadan önce askerlik yapan erkekler borçlanarak 1 yıl erken emekli olurken kadınlar sigortadan sonraki üç çocuğa kadar borçlanarak çalışmadan 6 yıl prim kazanabiliyor. Yine yurtdışındaki çalışmalar da borçlanılarak emeklilik primi olarak saydırılıyor. Bir aylık en az doğum ve askerlik borçlanması 818 lira 68 kuruş olarak tahsil ediliyor. En az rakamdan düşünüldüğünde 18 aylık askerlik borçlanması 14.736,39 TL'yi, 24 aylık bir çocuk borçlanması ise 19.648,52 lirayı buluyor. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretliler, borçlanma amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaptıkları prim ödemelerini, vergi matrahından indirebiliyor.

NASIL HESAPLANIYOR?
✹ Asgari ücretli bir çalışan 2019 için aylık 326,20 TL gelir vergisi ödüyor. 18 aylık askerlik borçlanması için 14.736,39 lira ödediğinde borçlanılan tutarın tamamı bitene kadar her ay indirim uygulanıyor.
✹ İlk ayda uygulanacak tutar 2.174,64 TL olacak. Ödeme bitene kadar bu indirim devam edecek. Böylece 6 ayda 13.047,84 lira vergi matrahından düşülecek.
✹ Kalan 1.688,55 lira ise 7. Aydaki matrahtan düşülecek. Son ay vergisi 253,28 lira azalacak. Toplamda vergi kazancı 2.210,50 lirayı bulacak.
✹ Böylece devlet askerlik borçlanmasının yüzde 15'ini çalışan adına karşılamış oluyor.
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