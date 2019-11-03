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FARUK ERDEM
Memura ek gösterge zammı

Memura ek gösterge zammı

03.11.2019, Pazar
Meclis'in açılmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan 3600 ek gösterge artışı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları konuyu tekrar gündeme getirdi.
Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır.
Bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacak" dedi.

NEYİ DEĞİŞTİRECEK
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak.
Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.
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