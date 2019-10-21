FARUK ERDEM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayan sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor.Çalışanların, emeklilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması bu çalışmalar neticesinde gerçekleşiyor. Yine imkânı olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de bu anlamda devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Bu arada bazı alternatif tedavilerde de SGK vatandaşın masraflarını karşılıyor.SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına aldı. Bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılıyor.Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.Kaplıca tedavileri için, resmi sağlıkkurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyonveya tıbbi ekoloji ve hidroklimatolojiuzman hekiminin yer aldığısağlık kurulları tarafından sağlıkkurulu raporu düzenlenmeli.Kaplıca tedavisinegerek görülenler, SağlıkBakanlığı'nca işletme izni verilenkaplıca tesislerine müracaatedebiliyor. Bu liste SGK'nın sitesindemevcut.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiğitarihten itibaren 6 ay içerisindetedaviye başlanamaması halinde yenidensağlık kurulu raporu düzenlenmesigerekiyor.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiğigün dahil 5 işgünü içinde kaplıca tesisinemüracaat edilmesi gerekiyor. Bu süreaşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.Yol giderinin ödenmesinde, tedavininsağlanabildiği en yakın kaplıca tesisininbulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.Raporda/sevk formunda refakatintıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz)ve tedavinin yapıldığı tesis tarafındanrefakatçi kalındığının belgelenmesihalinde refakatçinin yol giderleri ve gündeliklerikarşılanıyor.Kaplıcaya gidilmesi için mutat taşıt bedeli üzerinden yol parasıGünlük giderler için gündelik. (200 rakamı memur maaş katsayısı ile çarpılıyor)Refakatçı yol ve gündelikleri