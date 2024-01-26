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Haberler Erman Toroğlu VAR da olsa göremiyorlar!
ERMAN TOROĞLU
VAR da olsa göremiyorlar!

VAR da olsa göremiyorlar!

26.01.2024, Cuma
Biri averajla ikinci, diğeri sonuncu iki takım sahada... Yukarıdakinin taraftarı diyor ki; "Bu maç 5/6-0 biter, Fenerbahçe ile averaj kapanır." Genel kanı bu. Galatasaraylı futbolcuların da kanısı bu şüphesiz ama kanı başka saha başka.
Çok enteresan bir ilk yarı izledik. Bıçak sırtı. Maç 2-0 İstanbul lehine gelecekken 1-1 oldu. İstanbulspor'un 2. golünden önce İstanbulspor ceza sahası içinde konuk takım oyuncu havaya sıçrarken Torreira, tek elle yapacağını yapıyor. Havada asılı kalan oyuncu da ellerini kaldırıyor. Gol iptal olurken, Galatasaray penaltı kazanıyor. Maalesef büyük takımlarla oynarken bunlara razı olacaksınız. VAR da olsa görmüyorlar. Çağır hakem karar versin. Sen karar verme VAR'daki arkadaş. Maç 1-1 oluyor. İkinci yarı Galatasaray asılmaya başlıyor. İyi oynuyor mu hayır! Gerginler... İstanbulspor'da da yorgunluklar başlıyor. Maç bir anda 3-1'e geliyor. Şunu merak ediyorum; aynı pozisyon Galatasaray aleyhine olsaydı acaba ne karar verirdi. Demek ki bu sene bunları göreceğiz. Benim için sürpriz değil. Yani yıllar geçmiş, hiçbir şey değişmiyor. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Ama bizde böyle değil. İki takım arasındaki yarış böyle gidecek de nasıl gidecek bilmiyorum. Galatasaray'ın ofsayttan verilmeyen golünde karar doğru. İki oyuncu arasında ofsayt var mı? Yarı otomatik diyorlar ama bizdeki henüz 5'te 1 otomatik.
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