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Haberler Erman Toroğlu Bu tip maçlar zordur hakem az hata yaptı!
ERMAN TOROĞLU
Bu tip maçlar zordur hakem az hata yaptı!

Bu tip maçlar zordur hakem az hata yaptı!

04.04.2022, Pazartesi
Skor berabere... Peki oynanan 90 dakikaya göre berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş… Maçın en iyi pozisyonunu Djaniny yakaladı. Anormal bir hareketle vuramadı. Trabzonspor'un attığı golde Beşiktaş kalecisinin büyük hatası vardı. Yani maç için çok şey söyleyebiliriz. Aman aman olmadı. Heyecan yüksekti, kalite o kadar iyi değildi. Beşiktaş'ın attığı golde de Trabzonspor kalecisinin duruş hatası vardı. Oradan golü yersen hata kalecide olur. Ama sağ tarafından gol yersen hata sende olmaz. Diyeceksiniz ki futbol hatalar oyunu. Dün iki takım da bayağı hata yaptılar. Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliği haliyle sahaya yansımış. Ama şu gözüküyor, Beşiktaş teknik direktörünün vücut dili kenarda iyi bir görüntü veriyor. Bir de dersine iyi çalışmış. İlk yarıda Nwakaeme ile Trabzonspor 10 kişi oynadı. Trabzonspor orta alanı çok açık bıraktı. Sebebi de arkada oynayan oyuncuların fazla geri kaçmaları. Tabi defanstaki sakatlıklarının da bu olumsuz durumda büyük payı var.



Futbolda şöyle bir şey var; yenemeyeceksen kaybetmeyeceksin. Şampiyonluğa giden Trabzonspor dün bunu yaşadı. Bir de şu vardı, bir an evvel şampiyonluk turu atmanın gerginliği gözüktü bordo- mavili oyuncularda. Hiç gerek yok. Çünkü arka taraftan kovalayanlar da aman aman oynamıyorlar. Onların da önümüzdeki haftalarda çok zor maçları var. Trabzonsporlu oyuncular "Bir an önce şampiyon olalım" diyeceklerine, "Tadına vara vara şampiyon olalım" deseler hedefe daha kolay ulaşırlar. Maçın hakemi az hata ile maç yönetti. Bu tip maçlar zordur. Ghezzal ve Rosier dün gecenin iki iyisiydi. Trabzonspor oraya bir türlü önlem alamadı. Zaten golü de oradan yedi. Yalnız şu var; son dakikalarda oyuna giren Marek Hamsik bundan sonraki maçlarda oynarsa Trabzonspor için birçok sorun biter.
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