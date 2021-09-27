ERMAN TOROĞLU

Oralarda bir şeyler oluyor!

İki maçı arka arkaya izleyince, iki tarafın da rakiplerini görünce hangisi daha iyi anlıyorsun... Fenerbahçe daha derli toplu, bütün futbolcular birbirine yardım ediyor. Oyundan düşen yok. Biri ufak bir hata yapıyorsa diğerleri kapatıyor. Galatasaray'da öyle değil. Kopuk kopuk oynuyorlar. Sahanın içinde idare edenler var. Birlikte hareket etmiyorlar.

Dün Fenerbahçe daha farklı kazanabilirdi. G.Saray'ın rakibi, F.Bahçe'ninkine göre kolay. Ama G.Saraylı taraftarlar son dakikalarda maç bitsin diye ıslık çalıyor. G.Saray'ın görüntüsü iyi değil. Toparlanırlar mı? O Fatih Terim'in işi.

Göztepe kalecisi bir gol yedi. Biz çocukluğumuzda mahallede oynarken bu tarz gol yiyen kalecilere; kaleci folluk oldu, yani yumurtladı manasını kullanırdık. Bir kaleci iki ayağı açık olarak yerden gelen topu tutamaz. Ayağının birini bükse, elinden kaçırsa bile top dizine çarpmış olacaktı.

İki maçta da enteresan pozisyonlar oldu. Herkes kitaplara bakıyor. Ama kitapları artık öyle yazıyorlar ki kimse işin içinden çıkmasın diye. Öyle cümleler kullanıyorlar ki hakemi kurtarmak için 'öyle de verse olur, böyle de verse olur'a getiriyorlar.

Üç hafta evvel penaltıda 'oyuncu ihlallerinde penaltı tekrar edilir' diye edilmedi. Yurt dışında da Fenerbahçe maçında edilmedi. Yusuf Namoğlu, MHK'nin başında iken şu anda IFAB başkanı olan İngiliz, Türkiye'de hakemlere ders vermeye geldi ve Yusuf bu soruyu ona sordu. Cevap ne mi oldu, adam Yusuf'un suratına baktıktan sonra hiçbir şey demeden konuşmaya devam etti.

Sistem bizde de kötü yürüyor, Avrupa'da daha az kötü yürüyor. Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti, 3-4 hakemi sezon başı küme düşürdü bu komite. Sonra itirazlar edildi ve bu hakemler VAR'a gönderildi. Sonra bu hakemler itiraz etti, koşanlara tekrar maç vermeye başladılar.

Arkadaşlar, bir hakem kötüyse, düşürüyorsunuz. Sonra ne oluyor da tekrar alıyorsunuz. Aslında maç vermediğiniz veya düşürdüğünüz hakemlere VAR görevi vermek ne kadar doğru anlamak mümkün değil. Oralarda bir şeyler oluyor. Yakında ne olduğu çıkar meydana.

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