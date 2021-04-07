ERMAN TOROĞLU

eğitimimi Ankara'da gördüm. Kavaklıdere İlkokulu, Mimar Kemal İlkokulu, orta okulu, Atatürk Lisesi sonra da akademi, kamu yönetimi mezunu oldum.Ama hayat bu, lise ve üniversite yıllarında futbolculuk yaptım, sonra da hakemlik ve 20 yıl kabzımallık. Soruyorlardı banadiye.deyincediyenler çok oldu. Ama bunu diyenler kabzımalın sözlük manasını bilmiyorlardı. Bilmedikleri gibi araştırma gereğini de duymuyordu bu zavallılar. İnsanlar her mesleği yapabilirler.Mesela Serdar Tatlı'nın geçmişte yaptığı gardiyanlık gibi. Çok zor bir meslek. Herkesin yapabilceği bir meslek değil. Her türlü tehlikesi var. Ama baba parası ile okuyup, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de pub'lara gidip hayatın ne olduğunu bilmeyenler, kabzımalları da küçük gördüler, gardiyanları da.Buyurun hakem camiası diyorsunuz; ticaret yapan, hayatında hakemlik yapmamış Ufuk Özerten, hakemlik yapmamış Zekeriya Alp, yine hakemlik yapmamış futbolcu Halim Çorbalı… Hepsi de geldiler Merkez Hakem Komitesi'nin başına geçtiler.Şimdi de Serdar Tatlı bu işi yapıyor.Neymiş efendim? Adam geçmişte gardiyanlık yapmış. FIFA hakemi de değilmiş. Helal olsun... Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok ama ben sahada ne yaptığına bakardım.Ben insanın yaptığı işe bakarım. Geçen hafta öyle bir karar aldı ki 10 numara. Sergen Yalçın'ındediği hakemidedi, verdi. Bu şu demektir; özellikle takımlar bu işi yaparlarsa, Tatlı o hakemi yine verecek. Ama parantez açalım, hakem maçı doğru yönetmiş olacak. Hakem maçın içine etmişse o hakemi bir daha ertesi hafta aynı takımın maçına veremezsin.Radikal bir kararaldın. Aynen devamet. İnsanlar hayatta1 defa ölürler, 10defa değil. Burayabir not daha düşmemlazım.Anlayan anlar.Not:MHK Başkanı Mustafa Çakar (Ahmet'in babası). Trabzonspor-Beşiktaş maçına Talat Tokat'ı görevlendiriyor. Beşiktaş yense şampiyon olacak, olamıyor. 1 hafta sonra bu sefer Eskişehirspor- Beşiktaş maçı, Mustafa Çakar yine Talat Tokat'ı görevlendiriyor. Eskişehir yenerse kümede kalacak, Beşiktaş yenerse şampiyon olacak. Maç yarıda kalıyor, olaylar çıkıyor ve Beşiktaş şampiyon oluyor.MHK Başkanı Özcan Gürkaynak. Bir Trabzon maçına Ahmet Çakar'ı gönderiyor. Trabzon kanadıdiyor. Ertesi hafta Gürkaynak yine Ahmet Çakar'ı Trabzon maçına görevlendiriyor. Yani geçmişte buna benzer iki örnek var.Bunun için o zamanki şartlarla şimdiki şartlara da bakmak lazım.Sergen; çok iyi bir çıkış yakaladın. İyi de gidiyorsun. Hataların olmuyor mu? Oluyor. Ama özellikle Fenerbahçe maçı ve kaybettiğin Kasımpaşa maçında yaptığın hatalar seni ve takımını zor duruma düşürdü.Kaybettiğin Kasımpaşa maçında daha da fazla. Ne oldu? Şu oldu Sergen... Galatasaray ile Fenerbahçe'yi entübe odasına sokmuştun. Ne olacakları belli değildi. Ama yaptığın işlerle onları bu odadan çıkardın, şimdi de bundan sonra bu ikili seni zorlayacak. Bu net belli.Daha doğrusu hayat öpücüğü verdin. Dön bir aynaya bak. Ama hadi sen acemiydin teknik adamlıkta, peki başkan dahil yöneticilerine ne demeli? Onlar da senin peşinden gittiler.diyemediler. Şimdi de gelinen nokta bu. Bu durumlarda en tepedeki adama bakarım, yani başkana. Başarı da ona aittir, başarısızlık da.Galatasaray'a… Fatih Terim bu yıl çok formsuz. Rakip takımların başkanlarıyla, görevlileriyle tartışıyor, hakemlerle dalaşıyor, devamlı oyundan atılıyor. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da hem teknik direktörlük yapıp takımı idare etmek istiyor hem de maalesef perde arkasından kulübü idare etmek istiyor.Yapmaya kalkarsan ikisini de yapamazsın. Senin işin sahada teknik direktörlük. Kulübü yönetmeye kalkma. Zaman zaman yönetime ısrar ederek seyirciyle de oynayarak bazı şeyleri yaptırdın.Şu ana kadar sahada kötü gittin. Diyeceksin ki liderle aramda bu kadar fark var. Liderle bu kadar fark olması senin iyi olduğunu değil rakiplerinin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.dediğimiz Beşiktaş en ufak bir darbeyle allak bullak oldu. Ama sen bakalım bundan faydalanabilecek misin? Sahadaki takımının görüntüsünde heyecan yok. İyiye giden bir görüntü de yok. Göreceğiz bakalım.O zaman da takımı bırak öbür tarafta çalış. Tabii liseciler bu işe ne derler sen daha iyi biliyorsun! Öyle bir lig oynanıyor ki her an her şey olabilir. Şu ana kadar liderliği Beşiktaş hak ediyordu ama şu anda lig liderliği hak edecek bir takım yok ortada.