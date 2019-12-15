ERMAN TOROĞLU

Terim devam eder mi?

LİGİN en kötü top oynayan iki takımından biri 2-0 öne geçti, o kötü oynayan takımlardan diğeri 10 kişi kalmasına rağmen, diğer kötü oynayana 2 gol attı. İki kötünün maçı 2-2 bitti..

Maçta kalite yok, şahsi hareketler var, tek tek bazı oyuncular iyi göründüler.

Bütün bu kötü oyunculara rağmen sahada en iyi olan adam hakemdi. Çok iyi yönetim yapan hakem bir penaltı verdi. VAR devreye girdi, iptal etti. Zaten VAR'ın hedefi de bu zaten, adaleti bulmak!

Terim, devamlı futbolcuları hedef gösteriyor ve Ocak ayını işaret ediyor. Ben de Fatih'e diyorum ki; sen Temmuz'u işaret et, seneye devam eder misin, etmez misin? 'Var mısın, Yok musun'u oyna!

Kalitesiz bir maç. İki takım da top ayaklarına geçtikleri zaman bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Pres yapmıyorlar. Biri topu alıp 60 metre hücum ediyor, sonra öteki takım topu alıyor, o da 60 metre hücum ediyor.

Kimse baskı yapıp, rakibini üzerine çöküp, onu rahatsız edip, az enerji sarf etmiyor. Daha doğrusu edemiyor.

Çünkü baskı yapamadıkları için 10 kişi nasıl ortak hareket edecekler? G.Saray'da 2-3 kişi bile aynı anda hareket edemiyor.

Rakibi boğman için en az 5-6 kişi pres yapacaksın. Rakibi, topu ayağından çabuk çıkartmaya, yani kontrolsüz top kullanmaya mecbur edeceksin. Ama nerede?

Zaten maçın geneline baktığımızda iki taraftan biri kazansa, diğerine ayıp olurdu.

Aslında A.Gücü ilk yarıda iki hücum topu doğru zamanda doğru yere soksa öne bile geçebilirdi.

Hani doktorlar bazı hastalar için derler ya, "Bundan sonra ne yersen ye, sonun belli" diye; G.Saray'ın şu andaki durumu öyle. Fatih Terim'in tabirine göre Ocak ayını bekleyeceğiz. Ama böyle giderlerse, bırakın önümüzdeki senenin Ocak ayını; önümüzdeki senenin Aralık ayında bile bir netice alamazlar. Tabii böyle giderlerse!

Dikkat edin, her maç seyirci azalıyor.

Sabun gibi eriyor. Bu futbolu seyretmek için o kadar enerji, o kadar emeğe ne gerek var zaten. O kadar uğraşıp gideceksin, sonra keçi boynuzu yiyeceksin.

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