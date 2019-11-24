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ERMAN TOROĞLU
Konya’nın pozisyonu net gol!

Konya’nın pozisyonu net gol!

24.11.2019, Pazar
Beşiktaş altın buldu... Fazla bir şey oynamadan sadece kazandı yine… Ama bu işler Türkiye'de maalesef böyle...
Oyunun kırılma anı Fırat Aydınus'un aktif ofsayt yorumu yaptığı pozisyondu. Yayıncı kuruluş yandan gösterdi. Sonunda bir de çizgi çekti.
Çizgide zaten futbolcu ofsayt görünüyor ama kalecinin görüş alanını engelliyor mu? Kendine avantaj sağlıyor mu?
Ofsayt pozisyonundaki Konyalı oyuncu kalecinin görüş alanını ve açısını kapatıyor mu? Oyuna müdahale ediyor mu? Kendine bir avantaj sağlıyor mu? Bulunduğu yer itibarıyla rakip defansı rahatsız ediyor mu? Kale arkasındaki kameranın çekimine göre bu 4 şıktan hiçbirisi yok.
Kaleci, vuruş yapan futbolcunun topunu net görüyor. Açı itibarıyla pozisyonun içinde gibi görünün oyuncu, daha topa vurulurken kendini dışarı atıyor.
Yani pozisyon net gol... VAR çağırdı. Fırat golü iptal yorumu yaptı. Konyasporlu futbolcuların da aklı biraz onda kaldı herhalde!..
İkinci yarıda maç hep orta sahada geçti. Aynen Galatasaray-Başakşehir maçında olduğu gibi... O maçta olduğu gibi orta sahadan çıkarken bir büyük hata sonucu belirledi.
Atan kazanacaktı; atan da kazandı. Beşiktaş iyi oynadı mı; hayır.
Konya ilk 15 dakika hariç iyi futbol oynadı mı; hayır.
Hakem iyi miydi; yine topla çarpıştı, ona da hayır.
Bir tek Konya seyircisi iyiydi. O kadar Maalesef Türk futbolundaki kötü maçları seyretmeye, işkence çekmeye devam ediyoruz Millet de ha bire maçların iyi gittiğini pompalıyor. Keçiboynuzu çiğniyoruz, çiğniyoruz, çiğniyoruz. Aldığımız tat bir yudum.
Aslında keçiboynuzuna da yazık oluyor. Onu başka yerlerde kullanmak lazım.
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