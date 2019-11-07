ERMAN TOROĞLU

Bana bak Ali!

21 Mayıs 2019, Fenerbahçe Başkanı konuşuyor: "Evet, hakem hataları konuşuluyor. Dikkat ederseniz sezon sonuna doğru artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada. Ne yazık ki böyle söylüyorum. Teknolojinin böyle gelişmiş olduğu bir yerde VAR sistemi tam yerine oturtulursa işler daha pozitif yöne gider..."

31 Ekim 2019: "Biri siyasi diğeri sportif nedenlerden Türkiye'nin iki büyük medya grubu üzerime geliyor."

5 Kasım 2019: "Bir hakem eskisi bu maçta yaşananları sanki ligimiz dizayn ediliyor, işler organize ediliyor tarzında konuşuyor. Bir adım daha ileri gidiyorum. Fenerbahçe'ye bağdaştırılıyor. Bir adım daha ileri gidiyorum benim şahsıma. Aslında bunun esas hedefi, amacı hakemler ve MHK'yı etkilemek." Bak Ali, aslında sana Ali de dememeliyim. 'Bak sen' demeliyim. Çünkü sen bana 'hakem eskisi' olarak hitap ediyorsun. Ama ben F.Bahçe camiasına saygımdan dolayı 'bak Ali' diyeceğim. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra 'başkan eskisi' derim. Önce bir karar ver. Bak Ali, hangi iki medya grubu biri siyasi olarak diğeri sportif olarak üzerine geliyor? Muhalefeti destekleyenlerden üstüne gelinmeyeceğine göre, senin mantığına göre iktidarı destekleyen kurumdan baskı gelir.



KEŞKE ONA DA SÖYLESEYDİN

Sizi bir hafta evvel Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Keşke bu cümlelerden birini kendisine söyleseydin. İkili oynama. İşin siyasi yönü beni ilgilendirmez, sportif yönü ilgilendirir. Bak Ali, sen bizim yaptığımız programları izlememişsin bu belli. Senin yanında eğer görevliler varsa ve bunları izlemişler ve söylemişlerse onlara dikkat et. Sana iyilik değil kötülük yapıyorlar.



YILDIRIM BİLE BÖYLE YAPMADI

Bak Ali, çok acemisin. Sen Fenerbahçe başkanlığına sistemi değiştirme iddialarıyla geldin. Bu senin söylediklerin 1950- 60'larda vardı. Senin çok tenkit ettiğin Aziz Yıldırım bile bu tarz yapmadı, daha akıllıca yaptı. Çünkü onda liderlik vasfı vardı, sende yok. Bu konuşmaları yapmadan önce ya programı seyret ya da bu işi bilenlere seyrettir. Yoksa böyle taca çıkarsın. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum; bunun Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Ankaragücü'sü yok. Ben top oynarken sen belki hayatta yoktun, olabilir. Ama önce karşı tarafa saygı duyacaksın. Benim param var deyip bu işlere böyle girersen yanarsın, sakatlanırsın. Bizim programda söylenenler hakem hatalarının artık olmaması, VAR'ın çok doğru kullanılması, adaletin tam sağlanması. Bunun Beşiktaş, Fener'i Ankaragücü'sü Antalya'sı yok Ali. Bunun siyasi ayağı da yok Ali. Bu seni ilgilendirir, bunun hesabını sen verirsin. Fenerbahçe yıllarca şampiyon oldu. Ne başkanlar gördü. Sarı-lacivertliler çatır çatır oynayarak şampiyon oldu. Futbol oynarsan bunu kimse engelleyemez. "Penaltım, tacım, faulüm verilmedi" diyen bu işte hiç başarılı olamadı.



VAR'A GİDİLSİN DEMEK YANLIŞ MI?

Bak Ali, biz spor programı yapıyoruz, bizde görüntüler yok. Trabzon kaptanının ayağı neredeyse rakip tarafından kırılacak. Hakem VAR'a gitmiyor çünkü pozisyon kırmızı. Ve o kaptan bundan dolayı Avrupa maçında oynamayacak. Trabzon'un Sörtloth'a yapılan müdahalede gene penaltısı verilmiyor. VAR yine yok.

Ertesi gün Fenerbahçe maçında Muriqi'e yapılan net bir penaltı var; o da verilmiyor. Fenerbahçe kalecisi net atılması lazım yine olmuyor. Bunlar için televizyonda net yorum yapıyorum. "Bunların VAR'a gitmesi lazım" diye bas bas bağırıyorum. Bilmiyorum Ali, kötü mü yapıyorum acaba?



MUHALLEBİ YERKEN DİŞİN KIRILIR

Şimdilik sana bu kadar yazıyorum ama sana bir şeyler daha hatırlatacağım Ali.

Sen zenginmişsin beni ilgilendirmez. Sonuçta aynı kefene gireceğiz, para götüremeyeceğiz. Yıllardır futbolun içindeyim futbolculuk-hakemlik yaptım. Kulüp içindeki büyüklerine danış. Çünkü sen o zaman kısa pantolonla geziyordun.

"Fenerbahçe'nin deplasmanlardaki tehlikeli ve zor maçlarına Erman Toroğlu'nu ister miydiniz?" diye bir sor. Hatta daha ileri git, hakemler torbadan kurayla çekildiği dönemde torbaya üç tane Erman Toroğlu ismi atılıp benim çıktığımı da sor istersen.

İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur.

"Ben bu programda bunları dinledim ve hocamızı aradım. Aman Ersun dikkat et, bize karşı bir oyun var, futbolcuları uyar" demişsin. Bu senin ağzından.

Bak Ali, eğer ben hakemleri ve MHK'yı etkileyebiliyorsam yuh olsun onlara. Amaaaa bu kadar gücüm varsa Ali, benle iyi geçineceksin şampiyon olman için. Senin mantığına göre... Başka şansın yok...

Takım mağlup olunca sakın başka yönlere gitme, teknik direktörüne, takımına bak Ali. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır...

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