Davalıda CHP'li davacı da CHP'li... Her ikisi de memnun olmadı. Mahkeme davayı düşürmedi ya da "mutlak butlan" kararı da verilmedi...! Bu arada CHP ve yancılarının tavrı hiç değişmez!

İşlerine gelince bağımsız yargı, aleyhlerinde olunca Erdoğan'ın yargısı... Kararlar işlerine gelirse adelet, işlerine gelmezse sarayın yargısı, hiç şaşırtmıyorlar. Fakat süreç uzadıkça belirsizlik de artıyor.

Enteresan bir süreç... Dünyada her gün Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren olaylar oluyorken bu kabız konu ile meşgul olacağız. Eğer iddia edildiği gibi para işi döndüyse ve kurultay iptal olmazsa, bundan sonra parti kongrelerinde para dağıtılarak ülke siyasetine hakim olmanın yolu açılmış olmayacak mı...?



BORSA İLE TEHDİT

Ekrem ile Özgür beraber Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler.

Rüşvetle, Atatürk'ün partisi satın alındı. Kurultayda İBB parasını delegelere peşkeş çektiler. CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da ihanet ettiler.

Ekrem, sadece kendini değil, kendisiyle beraber yüzlerce kişiyi de yaktı. CHP'yi de mahvetti. En yakınları itirafçı oldu, yaptıklarını bir bir öttüler. Belediyeler yıllarca yağmalandı. Şimdi bazı CHP'liler, bu CHP'yi toparlamak için Kılıçdaroğlu'nu çare olarak görüyorlar.

Ekrem ve militanları ise adeta kendisine küfür ediyorlar. Fikri Sağlar, Merdan Yanardağ gibi solcu olarak bilinen kimi isimler de Kılıçdaroğlu eleştirilerini Alevilik mevzusuna çevirdiler. Bu arada; CHP'ye mutlak butlan kararı 24 Ekim'e ertelenince; günlerdir yatırımcıya kan kusturan borsa, tırmandı. Bu ülkede sermâye kesinlikle azılı düşmanlarımızın elinde bize dönmüş bir silah olarak görev yapıyor. Eğer Borsa, yüzbinlerce dava arasından, belirli bir mahkeme kararına tepki veriyorsa; orada ekonomi değil, başka filmler ve fırıldaklar fiyat belirlemiştir.



İSRAİL ORDUSUNDAKİ TÜRK

Vatandaşları Katil, terörist ve işgalci İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşları hakkında ne zaman işlem yapılacak...? Bu alçak teröristler, yarın İsrail ve Türkiye savaşırsa kimin tarafında saf tutacaklar, ne tür hizmetler ifa edecekler...? Hiç birimiz bu açıdan güvende değiliz.

Çifte vatandaş olup da İsrail ordusunda askerlik yapan, İsrailin savaş ve soykırım suçuna iştirak eden kişilerin ülkeye dönüşte savaş ve soykırım suçuyla yargılanmasını, vatandaşlık haklarının sonlandırılmasını talep ediyorum...! Bunu Gazze'de yakılarak şehit edilen masumlara borçluyuz.

Şehit İsmail Haniyye'ye borçluyuz.



İSRAİL'E DÜŞMAN OLAN HERKESİ AYNI CEPHEDE TOPLAMAK

Katiller sürüsü İsrail ile mücadele ederken; soy, sop, din, mezhep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin İsrail'e düşman olan herkesi önemsemek ve hepsini aynı cepheye hizalamak gerekiyor... Peşinen belirtelim; Gazze Kasabı Netanyahu asla yalnız değildir ve Yahudilerin büyük bir bölümü Gazze'deki bu iğrenç soykırımın failleridirler. Fakat; dünyada aklı başında, sağduyu sahibi, vicdan ve merhamet sahibi Yahudiler de vardır. Bunlar, Siyonist Yahudiler ve İsrail aleyhinde eylemler yapıyorlar ve derhal ateşkes talep ediyorlar... Yani az sayıda olsalar bile Yahudiler bile İsrail'in zalimliğine karşı çıkıyorlar ve isyan ediyorlarken; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve benzerlerinin, ölümüne İsrail destekçisi olmaları kendilerini bir kez daha kepaze etti. Azılı Müslüman düşmanlıkları ve Haçlı ruhları yerlere saçıldı.