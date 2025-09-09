CHP Gençlik Kolları tarafından İstanbul'da İl Yönetiminin değişimi bahane edilerek, sokaklar işaret edilerek, provokasyon çağrısı yapıldı.

Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden eylem ve söylemler hep daha önce de CHP ve yancılarından gördüğümüz şeylerdir. Kitleleri tahrik etmeyi, hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak işleri pek sever ve iyi bilirler.

Kongrede hile yapan CHP'liler; Kendi partilerinin Kongresini şikâyet eden yine CHP'liler... Kaset, kumpas, şantaj ve rüşvet ile koltuk kapmaya çalışanlar yine CHP'liler... Kayyum olarak atananlar ise; herkesin bildiği CHP'liler... Ama suçlu ilan edilen hep AK Parti, ya da başkaları...

KANUN BİZE İŞLEMESİN DİYORLAR

Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse Anayasa ve kanunların üstünde değildir. Kanuna rest çekilmez; çekmeye kalkışan, bunun bedelini er ya da geç öder.

Bizzat CHP'lilerin şikayetçi olmaları ve dava açmaları neticesinde Mahkeme; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanını, İl Yönetim Kurulunu, ve İl Disiplin Kurulunu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine yine CHP mensuplarından bir Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul; İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır. Dolayısı ile; Gürsel Tekin ve atanan diğerlerinin görev yapmalarını engellemek için, CHP parti binalarını işgal etmek, vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek, bu yönde çağrı yapmak, yasal olarak suç teşkil etmektedir.

Yani uzun lafın kısası; CHP idarecileri bir kez daha bilerek ve isteyerek yasal olarak suç işlemişlerdir... Fakat bu sefer durum farklıdır; CHP'li azgın azınlık CHP'lilere yönelik suç işlemişlerdir, bizzat CHP'lilere yönelik yalan, iftira yayıyorlar ve tehdit ve şantaj yapmaktadırlar. Bu gelişmeler; yalnızca hukuki değil, siyasi ve etik boyutlarıyla da ciddi ve korkunç bir durum arz etmektedir...

EKREM'İN MİLİTAN MEDYACILARI

CHP'nin şu anki idarecileri ve yancısı medyası bunu yaparlarken, başka bir suçu daha yine bilerek ve isteyerek işlediler. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını da hem kendileri hedef aldılar hem de hedef gösterdiler.

CHP yancısı radyo, televizyon, internet ve sosyal medya yayıncıları adeta acımasız birer militan gibiler. Sadece işlerini yapan kamu görevlilerini değil, ortalığa saçılan kepazeliklere itiraz eden ve partilerinin temizlenmesini isteyen samimi CHP'lilere de arsızca saldırdılar. Tarafsız maskeli, Ekrem beslemesi, militan CHP medyasının bu yayıncılık anlayışı, aslında açıkça yayıncılık hukukunun bütün mevzuatlarının ihlalidir ve ağır yaptırıma tabidir... Elbette bu adamlardan, yayınlarında, kamu yararını ve toplumsal huzuru da gözetmelerini zaten beklemedik, beklemiyoruz...

ERDOĞAN VE BAHÇELİ DÜŞMANLARI

İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler. İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için de kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist yamyamların emellerinin, soykırımcı/katil İsrail yönetiminin sapkın hayallerinin önünde hep büyük bir engel oldu.

Bunun için en fazla saldırdıkları kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli tarafından bizzat ilan edilmiş ve yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini istemeyen, ister gibi görünüp arkadan film fırıldak çevirenler de hep beraber aynı cephede toplandılar...