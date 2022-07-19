İhanetin yıldönümü geride kaldı.

Geçen hafta da yazmış idim. Bu şerefsizlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız... Kahpe FETÖ mensuplarının ihanetini de unutmayacağız… Bu vesile ile dua ediyorum. Allah'ım; gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömür, şehitlerimize rahmetinle muamele eyle, şehitlerimizin ailelerine sabırlar ver… Amin… Bu vesile ile bugüne kadar bu köşede ihanet gecesi ile ilgiliyazdıklarımı bir kez daha toparlamak istiyorum…



FETÖ'CÜLER İLE BAŞKA KİMLER VARDI?

O gece, FETÖ mensupları yalnız değillerdi... Tek tek sayalım… 1/Tabii ki tamamı değil ama CHP'liler içinde, darbe olsun, FETÖ'cüler başarsın isteyenler kesinlikle vardı. Zaten CHP Genel Başkanı ve sözcüleri, resmen KHK'lı FETÖ mensuplarına af vaat etmiyorlar mı…? Sanki hapishanelerdekilerin hepsi masummuş/mağdurmuş gibi konuşmuyorlar mı…?

2/Bunun yanısıra; bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler...

3/DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de o gece FETÖ'cüler ile birlikte idiler.

4/PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler... Bu arada geçtiğimiz süreç içerisinde; FETÖ ve PKK mensuplarının, aynı evlerde ve hatta yurt dışına kaçmaya çalışırlarken aynı araçlarda beraber yakalandıklarını da hatırlatalım...

5/Çok tuhaf ama; yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...

6/Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu iğrençliğin içindeydiler...

7/Çeşitli sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı halinegetirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler...



FETÖ'CÜLERİN NAMUSLARI DA YOKTUR

Çünkü namuslarına emanet ettiğimiz tanklar, helikopterler ve savaş uçaklarıyla ve devletin makamları ile kendi milletine saldırdılar… Bu eli kanlı katil sürüsü milletimizi ve devletimizi teslim alıp, Haçlılara ve Siyonist Yahudilere teslim edeceklerdi. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ailesiyle birlikte ele geçirip, öldürmek istediler... Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarının karargahını bilerek, isteyerek, planlayarak bombalayıp onları şehit ettiler....



FETÖ KAFİRLER TOPLULUĞU DEMEKTİR

Kahpe Fetullah Gülen ve namussuz sevenleri, sadece birer maşa idiler...

FETÖ ile mücadeleyi; Haçlı Hristiyanlar, Amerika'nın bir bölümü, CIA, FBI ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız, bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız.

Ülkemizde hepimizin kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur.

Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyor mu? 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, FBI, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı…? Ülkemizden kaçanlar, AVRUPA başta olmak üzere BATI'lı devletlerin koyunlarında değiller mi…?



KAFİRLERİN İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ

FETÖ mensupları hiçbir zaman hakiki Müslüman bir tarikat, cemaat, dini topluluk olmamışlar. ALLAH'a, Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyoruz maskesi ile kafirlerin istihbarat ve suç örgütü olmuşlar. İhanetin içindeki bu gençler; gerçekten Kur'an'a, Allah'a, İslama ve Müslümanlara hizmet etmiş olsalardı; hem ülkemiz, hem de Müslümanlar için ne kadar müthiş bir fark oluşurdu!!!... Haçlı ve Siyonist ittifakına bütün hücreleriyle bağlı bu derin yapılar, bizden neslimizi çaldılar.

Verdikleri zararın belki de pek anlaşılamayan ama en önemli yönü aslında tam da burası.

Dünyayı ele geçirmeye çalışan bu sinsi ve sapkın zihniyet;

FETÖ aracılığıyla sapık, itikadı yamulmuş, genetiği değiştirilmiş, zombiler yetiştirdi. Neslimizi çaldılar...

İstikbalimizi karartmak istediler… İşte bu nedenle, sadece bu günümüze zarar vermediler. Yarınımızı da hedeflediler.