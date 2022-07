CHP'Lİ Ekrem İmamoğlu, İngiliz medya kuruluşu Financial Times gazetesine konuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haziran 2023'de yapılması beklenen seçimleri tekrar kazanması halinde görevden alınabileceğini öne sürmüş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, görevden alınmaktan korkuyor mu yoksa görevden alınmayı istiyor mu…?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beceriksizlik ve yetersizlik ile yerlerde sürünüyor, bu perişan durum, CHP idarecilerini bile tedirgin ediyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tıkır tıkır çalışır vaziyette teslim aldığı kurumları bile çalıştıramıyor.

Öylesine beceriksiz ve başarısız ki Belediye Başkanlığı görevinden kaçıp kurtulmaktan başka çaresi kalmamış halde… CHP'li İBB yönetimi, önce M13/M12 metro hatlarını, ardından toplam 290 milyon borç aldıkları Kirazlı-Halkalı, Kaynarca- Pendik-Tuzla metro hatlarının inşaatını durdurdu. İstanbullulara ait, bütçeyi heba ediyorlar. AK Parti döneminde yapılan birçok projeyi, kendileri yapmış gibi takdim ediyorlar… Yanan ve arızalanan otobüsler, metrobüs yangını ve kazaları, şehir hatları vapuru kazası hep Ekrem İmamoğlu döneminde yaşandı/ yaşanıyor. Aslında İngiltere ve ABD'ye "kurtarın beni, bana yardım edin" diye sinyal atıyor.



MİLLETİN CEVABI: YOLA DEVAM

Ümmetin lideri, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, muhalefetin yürüttüğü yalan, iftira, tehdit, şantaj siyasetine en güzel cevabı, milletimiz sandıkta şimdi verdi, inanıyorum ki 2023'de de verecektir. Aynı saatlerde, yani seçim yapılırken, muhalefet seçim istiyordu… Muhalefetin seçim istediği saatlerde, zaten seçim yapılıyordu ve AK Parti ile Cumhur İttifakı, Çorum, Dodurga'daki sandıktan açık ara birinci çıkıyordu… Kamuoyu araştırması değil, seçimin kendisi. Muhalefetin yandı, bitti dediği AK Parti, Çankırı Dodurga'da seçimde Belediyeyi ezici bir zaferle kazandı.

Dodurga seçimi sonuçları, elbette Türkiye geneli seçim sonuçlarını temsil etmez. Ancak; tam tersi olsaydı, buradan muhalefet böyle bir ezici zafer ile çıksaydı, muhalifler şu anda yeri yerinden oynatıyorlardı. Çankırı'nın Orta ilçesi Dodurga beldesinde yapılan seçimleri %87,02 oy oranıyla kazanan AK Parti ve Cumhur İttifakı olmuştur.

Tebrik ediyorum. Sonuçların Dodurga Beldemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.



FİTNE

SİVAS Madımak ve Sivas Başbağlar acılarını, yıldönümlerinde büyük bir kalp sızısı ile hatırlıyorum. Milletimizi, etnik köken veya mezhep farklılığı üzerinden ayrıştırmak ve birbirine düşman etmek isteyenler, o zaman sahnede idiler; şimdi de varlar ve aramızdalar. İki büyük katliamda da halkımızı birbirine düşürmek ve Alevi-Sünni kavgası çıkarmak için çalışan sinsi yılanlar vardı. Denedikleri ve peşinde oldukları, bir iç savaştı. Fitnenin tohumunu ekenleri ve failleri bütün kalbimle lanetliyorum.



BATI'YA VE NATO'YA TAPANLAR

NATO Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya gündemini belirleyen tavır ve duruşu ile bir kez daha gördük ki muhalifim diyenlerin iç dünyalarında; kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Batı'ya kul köle olmuş, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan bir devlet var. Daha önce bu köşede sizler ile paylaşmıştım.

Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar.

Bu insanların anlayışları, dış politika başta olmak üzere hayatın her alanında kendini gösterir. Kendilerine muhalif diyen bu insanlara göre; Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, kendi politikalarını oluşturamaz, kendi başına oyun kuramaz, yapsa bile başaramaz. İttifak, ABD başta olmak üzere yalnızca Batı ile yapılmalıdır.