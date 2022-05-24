AKŞENER; "kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret" sloganını attı. Bunlar iğrenç bir darbenin parolası idiler. Ardından "günümüzün Abdülhamid'i, Erdoğan'dır" dedi ve kendi ağzı ile durumunu, duruşunu, safını kendi belli etmiş oldu. Geçmişte İttihatçılar, Jöntürkler, Ermeni Taşnaklar, Siyonist Yahudiler Abdülhamit'i devirmek için nasıl bir işbirliği yapmışlar ise Meral Akşener de aynısını Recep Tayyip Erdoğan için umut ve hayal ettiğini açıkça söylemiş oluyor.

Demokrasi, insan hakları, özgürlükler; batının asla inanmadığı, sadece dünyanın geri kalanını sömürmek, ezmek, işgal etmek için kullandığı kavramlardır. Bütün güçleri ile aslında inanmadıkları bu kavramlar ile Türkiye'ye hücum ediyorlar. Amaçlarını da Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olarak gizliyorlar. Meral Akşener de emperyalist yamyamların, Osmanlı devletini işgal ve paylaşma çabalarını, demokrasi arayışı olarak tanımlıyor. Buna karşı direnen Abdülhamit Han ile çevresini ve sevenlerini ise, istibdat temsilcileri olarak tanımlıyor.

Bugün Akşener; Batı mensubu emperyalist yamyamların aramızdaki işbirlikçi hainler ile beraber, Türkiye'yi ele geçirme teşebbüslerini, yeni demokrasi arayışları olarak tanımlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde işgale direnen, sömürge olmaya savaş açan iradeye ise diktatörlük diyebiliyor. Abdülhamid düşmanlığı, sadece Osmanlının sonunu getirmedi. Osmanlı şahsında bütün müslüman dünyanın ezildiği, sömürüldüğü, zulmedildiği bir devri başlattı.



KILIÇDAROĞLU KİME NE DEDİ…?

CHP'nin Maltepe mitinginde; "heryer direniş, heryer Kandil" sloganını işiten sağduyu sahibi, vatan, millet, devlet bayrak, Atatürk sevdalısı herkes tepki göstermiştir. Mitingde devlete ve millete saldırı anlamı taşıyan ve tepki oluşturan hususlar sadece bundan ibaret değildir.

Dün yayınlanan Aydınlık gazetesi madde madde var…

1. CHP lideri, konuşmasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye destek veren vurgular yaptı.

2. Terör ile bağlantılarını tamamen yok sayarak siyasi yasaklılardan bahsetti.

3. FETÖ bağlantıları nedeniyle TSK ile ilişkileri kesilen ya da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Harp Okulu'ndan atılanların serbest bırakacaklarını ilan etti.



DEVLETE KATLİAMCI DİYENLERİ SEVİYOR

4. Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan, devleti "katliamcı", "sürgüncü", "işkenceci", "Kürt düşmanı" ilan eden ve bu yüzden görevden uzaklaştırılan Barış Akademisyenlerinin görevlerine iade edileceği taahhüdünü verdi.

5. Kılıçdaroğlu, iktidarın her şeyi yasakladığını ileri sürdü. "Eğlence yasak, müzik yasak, mizah yasak, özgürlük yasak.

Özetle gençlik yasak." diye açıkça külliyen yalan konuştu. 6. Gazeteciler hapiste yalanını yine tekrar etti. Oysa Türkiye'de hapiste bulunan "gazeteci"ler, yaptıkları haberlerden değil FETÖ ve PKK gibi terör örgütü bağlantıları nedeniyle içerideler.

7. Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu miktarında rekorlar yaşanırken tuhaf ve iftira niteliğinde açıklamalar yaptı.

8. Terörle, uyuşturucu ticaretiyle kararlı mücadele yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibini hedef aldı.

9. Dünyanın en korkunç eşkiyası, milyonlarca müslümanı ve insanı katleden, 15 Temmuz'u yapan ABD'ye bir söz dahi söylemedi.



MERAL HANIM VE CHP'LİLER

CHP'nin samimi Atatürkçü seçmenleri arasında, partilerinin HDP ile adeta bir ve beraber hale gelmesinden müthiş rahatsızlık duyan bir kesim var. işte bu insanları, CHP idare heyeti planlı bir şekilde paslaşarak Meral Akşener'e oy vermeye sevk ediyorlar. Sözcü gazetesi ve CHP'ye bağlı HALK TV, TELE 1, KRT televizyonları ile FOX TV ve diğerleri adeta Meral Akşener'in ve partisinin yayın organı haline geldi… Asla aleyhinde eleştiri, haber, yayın yapmıyorlar.

Beyanatlarına geniş bir şekilde yer veriyorlar.

Bana göre sorun yok, ama bir tespit yapıyorum. CHP'li seçmenden Meral Akşener'e oy kaydırıyorlar; "HDP ile adeta aynı olmuş CHP seni rahatsız ediyorsa bak Meral Akşener var ona oy ver" diyorlar. Sonuçta daha evvel doğrudan Milletvekili de kiralamışlardı/kaydırmışlardı.

Hatta her CHP'li evden HDP'ye oy da vermişlerdi. Fakat bu durumda CHP'li seçmeni yine de aldatmış olacaklar. Çünkü teröristlerin adamlarından ve sevenlerinden oluşan HDP ile sonuçta Meral Akşener de bir ve beraberdir…