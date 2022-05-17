ADALET Bakanlığı kaynakları; İsveç ve Finlandiya'nın, teröristleri Türkiye'ye iade etmediklerini, 33 iade talebine olumlu yanıt verilmediğini duyurdular… PKK/PYD/YPG için milyonlarca euro maddi destek sağlamışlardı. Türkiye, müttefik maskesi ile kendisine azılı düşmanlık yapanların kepazeliğini, onların ve tüm dünyanın yüzüne haykırıyor. Türkiye; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde; teröre ve teröriste destek verenleri, tek tek bir kez daha afişe edecek, hizaya sokacak ve taleplerinin karşılanmasını arzu edecektir. Türkiye için büyük bir fırsat doğmuştur.

Bu vesile ile Türkiye; NATO üyesi ülkeler dışında da bütün dünyaya, PKK/PYD/ YPG, FETÖ, DHKP-C mensubu katillerin, NATO ve Avrupa Birliği üyesi devletler tarafından nasıl korunup, kollandıklarını anlatıyor. Ülkemiz veto ederse İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri imkansız...

Bu fırsatı çok iyi kullanmalıyız... Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu fırsatı ülkemiz lehine olacak şekilde kullanmaya gayret ediyor. Türkiye itiraz ediyor ve meşru bir müzakere yürütüyor. Kenan Evren'in Yunanistan konusunda ülkemize attığı kazıktan ders çıkarmalıyız…! Hiç şüpheniz olmasın; yarın NATO'ya girerlerse yine terörist beslerler…



SIRA İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DA MI…?

Putin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ağır bir hata olacağını, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya kadar genişlemesine yanıt vereceklerini" söyledi. Nükleer felaketi konuşmaya başladık... Nükleer silah kullanma ihtimali büyüyor mu? Savaş Avrupa'ya mı sıçrayacak? Gerilim bilinçli mi tırmandırılıyor? Rusya bilinçli mi kışkırtılıyor? Gidişat hayra alamet değil. Ukrayna'yı yem ettiler, şimdi sıra Finlandiya ve İsveç'te mi…?



TERÖRİSTLER NATO ÇOCUĞUDUR

Daha önce de yazmıştım, hep hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor.

Şerefsiz, hain, kahpe, katil Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyorlar mı…? 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı? ABD, NATO'nun asıl sahibidir. Bu bir sır değil. NATO, derinlerde bütün kozmik odalarıyla ABD'nin sevk ve idare ettiği bir örgüttür. PKK'nın Suriye'deki, eli kanlı katillerini, açıktan ve resmen koruyan kollayan, ABD değil midir? ABD bütün iyi niyetli uyarılarımıza rağmen; teröristlere silah, mühimmat ve her türlü yardımı yapmayı sürdürmüyor mu? PKK ve Suriye'deki katiller, adeta ABD'nin Kara Kuvvetleri askerleri gibi davranmıyorlar mı? NATO'nun derinlerdeki patronu ABD'nin, tarafı işte böyle... Peki; 1984'ten bu yana, PKK saldırılarına muhatap olan Türkiye'ye karşı, NATO üyesi diğer ülkeler, kimin yanında yer almışlardır? PKK terör örgütü mensuplarını ve PKK sevicilerini, yıllardır NATO üyesi ülkeler koruyup kollamıyorlar mı?

Resmen iadelerini istediğimiz teröristlerin kaç tanesini iade ettiler? Hiçbirini... Bunu defalarca bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemedi mi? Yani sonuç olarak; NATO üyesi ülkeler başından beri PKK/PYD/YPG ve sevicileriyle birliktedirler.



FETÖ DE NATO'NUN KOYNUNDA

FETÖ mensubu, asker kılıklı şerefsiz teröristler de NATO tarafından korunup, kollanmaktadır. Açık açık, utanmadan ve iğrenç bir soğukkanlılıkla.. Türk subayı görünümlü bu iğrenç insanlar; haindir, katildir, ülkemizde kan dökmüşlerdir ve teröristtir… FETÖ adlı örgütün mensuplarıdır. Bunların bazıları, halen kaçak olarak NATO'ya sığınmışlardır. Bu durumda NATO bizzat kendisi, teröre ve teröriste yardım ve yataklık yapmış olmuyor mu?... Aslında NATO adlı bu tuhaf örgüt, bizzat kendisi, Türkiye için tehlike arz ediyor. Ayrıca asker olmayan FETÖ mensupları da NATO üyesi ülkelere kaçtılar. Sığındılar. Kendilerine maaş bile bağlandı.