ELHAMDÜLİLLAH, Ramazan Bayramı'na eriştik... Aziz milletimize mübarek olsun...

ALLAH'ım; bu Ramazan Bayramını;

Müslümanların kan, gözyaşı, zulüm, sömürü, cehalet ve tefrikadan kurtuluşuna vesile kıl... Âmin...

TÜRK İSLAM DEVLET AKLI

DAHA önce de yazmıştım. Bir kez daha ifade etmek şart oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliği ile büyük bir mücadele içindedir. Başka destek veren partiler ile Cumhur ittifakı sayesinde; asırlardan süzülen Türk/İslam devlet aklı, şu anda iktidardadır. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil; şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı birlikteliğinin neresinde durduğunuz esastır. Yunanistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Akdeniz'den boğulmak istenen Türkiye, bu kuşatmaları yarmaya çalışıyor. İçimizde de bizi zayıflatacak kişiler, kurumlar, siyasi partiler ve tuzaklarla saldırdılar, saldırıyorlar, saldıracaklar...

ZAFER KUT'ÜL AMARE

Kut'ül Amare'yi kim ya da kimler unutturdular? Osmanlı'nın son dönemlerinde, Çanakkale'den sonra kazandığı en büyük ikinci savaş. 13.300 kişilik İngiliz birliklerinin tamamı esir alındı. 29 Nisan'da İngilizler, teslim oldular.

Yıldönümü üzerinden birkaç gün geçti. Bu vesile ile aziz şehitlerimiz için dua ediyoruz.

Müthiş bir askeri zafer. Dönemin süper gücü İngiltere'yi korkunç bir yenilgiyle yerlerde süründüren bir savaş. Kesin bir Osmanlı destanı.

Ecdadın bu destanını, özel bir çaba ile milletimize yeniden hatırlatmak için çırpınan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımızı arz ediyoruz. Kitaplarımızdan nasıl çıkartıldı?

Milletin bu şanlı destanını, unutturmak için kim ya da kimler işbirliği yaptı?

CHP VE DENİZ GEZMİŞ

Geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. CHP ve kendisini solcu olarak tanımlayanlar; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını bir kahraman gibi görerek ve göstererek, gençlerimizi terörizme özendirmiş olmuyorlar mı...?

Üstelik idamlarında dönemin CHP Milletvekillerinin de imzaları var. Ne yapmıştı Deniz Gezmiş ve arkadaşları?...

Banka soydular... Adam kaçırdılar...

Kendi devletleriyle silahlı çatışmaya girdiler... Peki elinizi vicdanınıza koyun da cevap verin. Hanginiz evladınıza bunları yapın diye nasihat verirsiniz...?

Aklı başında bir anne baba; oğluna ya da kızına banka soymayı, kendi devleti ile silahlı çatışmaya girmeyi, ülkemizde görevli bulunan yabancı devletlerin askerlerini kaçırmayı ve karşılığında fidye istemeyi, kutsal bir hedef olarak gösterir mi? Kardeşlerim, soruyorum sizlere... Devletin yanlışları, eksikleri ile mücadele etmenin yolu bunlar mı olmalıdır? Yoksa; meşru, demokratik, hukuki hak arama yollarını mı kutsamalı ve gençlerimize doğru hedefler olarak göstermeliyiz?



SEÇİMLERDE YOKTU

Muhalif partilerin sahiplerinin derdi belli... Tüm vesayet odakları, şer cepheleri birleşmiş; halkın değil, kendi belirledikleri yönetimlerin başa gelmesini istiyorlar.

Geçmişte neredeyse tüm koalisyonlar, dışarıdan müdahalelerle kurulmuş. İşte tam da bu nedenle, halkın seçtiğinin ertesi gün hükümet olacağı yeni sisteme karşılar.

28 Şubat'ta da anlattığım gibi olmuştu.

Seçim dışındaki yol ve yöntemler ile milletin iktidara için seçmediklerini iktidara getirdiler. Milletvekillerinden kimilerini baskı, tehdit, şantaj ile; kimilerini para, makam ve menfaat teklif ederek partilerinden istifa ettirdiler. İstifa edenlere başka bir parti kurdurdular. TBMM'de siyasi parti çoğunluk ve azınlık yapısının değişmesini sağladılar. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bu kumpasın içinde görev alınca, halkın en çok oy verdikleri değil de bambaşka, tuhaf bir koalisyon iktidar oldu.

Seçimlerde var olmayan parti iktidar ortağı olmuştu. İstifa edenlere kurdurmuş oldukları bu siyasi parti sonradan çöp olup gitti. İşte bu film ve fırıldaklar aynen sürsün gitsin istiyorlar.