BAZI muhalefet partilerinin liderleri toplandılar. Komik bir manzara vardı. Her şeyden önce masadakilerden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındakiler, kendi partilerinden milletvekili bile olamadılar. Gültekin Uysal Meclis'e Meral Akşener'in partisinden girdi. Saadet Partisi de CHP listelerinden Meclis'e girebilmişti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da şu an için anketlerde perişan haldeler ve barajı bile geçemeyecek durumdalar.

Acaba onlar da CHP'den ya da Meral Akşener'in partisinden mi seçime girecekler...? Mesela Ahmet Davutoğlu CHP 1. sıra adayı ya da Ali Babacan...?

Ama olsun, iktidarı yıkacaklar ya...?!

Gerisi önemli değil... ABD Başkanı Biden ve bilumum emperyalist yamyamların büyük umutlarla bel bağladığı, destek verdikleri bir topluluk olarak karşımızdalar. Batılı sömürgeciler çok seviyorlar ve fakat an itibarı ile halkımız pek rağbet göstermiyor. Ancak birbirlerinin partisinden seçilebiliyorlar.

Bir de Türk siyasi hayatının en korkunç baskı ve zulmünün yaşandığı 28 Şubat tarihine vurgu yapılıyor.

Acı ve ama maalesef gerçek...!



AMERİKA VE AVRUPA PUTPERESTLERİ

Türkiye'nin bugün yaşadığı bütün tehditler, ABD ve Avrupa kaynaklıdır.

Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, 15 Temmuz gibi içeriden saldırılarda, tehdidin kaynağı Amerika, Avrupa ve Batı değil midir...?

Cevap: Hepsinin arkasında ABD ve Avrupa ülkeleri vardır. Şimdi muhalefet partileri, resmen ülkemizi Amerika, Avrupa ve Batı ekseninde kul köle yapmak istediklerini haykırıyorlar. Bir araya gelip yaptıkları açıklamada; ABD tehditleri, PKK ve FETÖ ile mücadele, Doğu Akdeniz'de artan tehlikeler bir satır bile geçmedi. Batı'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kendilerine kul köle yapmak istedikleri sözü verildi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarına bağlılık ilanı yapılarak, Kavala ve Demirtaş mesajı da verildi.



UÇAĞIN KANADINDAN ATILACAKLAR

Türkiye'nin sorunlarının ele alındığı açıklanmasına rağmen; ortak bildiride, Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusundan, Kıbrıs'tan, Doğu Akdeniz'den Yunanistan'dan, sınırımızın hemen dibindeki Dedeağaç'tan, Karadeniz'den bahsedilmedi. ABD tarafından ülkemize yöneltilen tehditlere, Amerika'nın doğrudan ya da terör örgütleri aracılığı ile Türkiye'ye namlu doğrultmasına yer verilmedi. Avrupa ve kurumları ile normları vurgusu yaptılar ancak; Fetullah Gülen kahpesinin ve FETÖ mensuplarının, ABD ve Avrupa'ya kaçıp sığındıkları, korunup kollandıkları yok sayıldı. Azılı düşmanlarımıza güvenerek, dayanarak ve onlarla aynı safta yer alarak memleketi idare edeceklerini açıkça ilan ediyorlar...

Bu siyasi topluluğa memleket idaresi teslim edilir mi...? Amerika'ya güvenen ve işbirliği yapan zavallı insancıkların, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi esnasında, uçakların kanadından nasıl düşüp feci bir şekilde parçalandıklarını hatırlatırım: ABD ve Avrupa'ya güvenenler, kullanılıp yere atılır ve hem şerefi hem de vücudu parçalanır...



BATI İLE İYİ GEÇİNMEK

Batı ile iyi geçinmek, çıkarlara dayalı/ meşru/makul diplomatik ilişkiler kurmak farklıdır; Batı'ya kul köle olmak ve Batı'ya uşak olmak farklıdır. ABD, Batı topluluğunun lider ülkesidir. CHP'nin varlık nedeni, devletimizi ve milletimizi BATI'ya kul köle yapmak ve öylece tutmaktır. CHP, Türkiye'de İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye çalışır. Şimdi de Türkiye'nin ABD/Batı'ya kul, köle olması adına "buradayım, görevimin başındayım" demiştir. Amerika Başkanı Biden, ülkemizdeki muhalefete, iktidarı devirme görevini Türk milleti ve Türk devletinin çıkarları için mi yoksa ABD'nin çıkarları için mi veriyor...?

ABD'nin demokrasisi; kaos, kan, gözyaşı, işkence, Müslümanların katledilmesi demektir. Demokrasi götürdüğünü iddia ettiği her yerde bu saydıklarım yaşanmıştır. Bu arada; ABD demokrasisi de kendi seçimlerini bile yapamamıştır.