HDP; teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından, sevenlerinden oluşan, siyasi parti maskeli bir insan topluluğudur. HDP bir Kürt siyasi hareketi değildir. HDP bir Kürt partisi değildir. HDP Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtlerin katilidirler. İstikbalini çaldılar.

Evlatlarını kaçırdılar. PKK/ PYD/ YPG ve bunların siyasi parti görünümündeki arkadaşları HDP; Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakına hizmet etmek için var olmuşlardır. PKK/PYD/ YPG/KCK ve bunların siyasi parti maskeli adamları HDP'ye, LANET OLSUN... HDP ile teröristler, bir ve beraberdirler...

Zaten her yerde ve her zaman bir ve beraber olduklarını da adeta haykırdılar, hiçbir zaman reddetmediler, reddetmiyorlar… Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin kanlı katillerle sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkıyor, arabalarının bagajlarında kalaşnikoflar/lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre aleni övgüler düzüyor... En kötüsü; Kürt kökenli kardeşlerimizin evlatlarını kaçırıp dağdaki teröristlere teslim ediyorlar. Terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, belediyelerde şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman bu adamlara, daha ne kadar meşru bir siyasi parti muamelesi yapılacak…?



CHP VE İYİ PARTİ, SİZ DE YAKALANDINIZ

HDPli Aysel Tuğluk, hastaneden PKK'lı teröristi kaçırmış, polise taş atmıştı. CHP'li Aykut Erdoğdu bu kadına özgürlük istiyor. İki gün önce, üst düzey PKK'lı terörist ile HDP'li Milletvekilinin samimi fotoğrafları olduğu ortaya çıkıyor. Atatürk'ün partisi CHP, işte bu insanlarla beraber memleketi yönetmeye çalışıyor… Şu andaki CHP idare heyeti, HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğuna bir türlü inanmıyor.

Seçimlerde güya gizli ve fakat bağıra bağıra işbirliği yaptılar. Kazandıkları İstanbul başta olmak üzere bütün belediyelerde, el ele koyun koyuna bir ve beraberler. İhaleleri, belediye şirketlerini, kadroları yağmalıyorlar.

CHP'yi şu anda idare edenlerin, Atatürk'ün partisini getirdiği ibretlik hal ne acıdır ki böyle… Meral Akşener ise siyasi parti maskeli HDP'yi, Türkiye'deki bütün Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi gördüğünü ısrarla vurguluyor. Bu iğrenç ve korkunç beraberlik, milletimizin vicdanını kanatıyor. Bu fotoğrafları, gerçekleri ve iğrenç işbirliğini; iktidar olmak için hainlere göz kırpanların, hainler ile ittifak ve işbirliği yapanların suratlarına her fırsatta çarpacağız inşallah…



GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU

Babacanın da ve Davutoğlunun da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleme, devirme dışında bir önerisi, cümlesi, tezi, toplumsal gerekçesi yoktur. Daha önce de burada yazmıştım. Emperyalist yamyamlar, siyasi tarihimizin en derin siyaset mühendisliğine giriştiler.

PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün yanına çeşitli siyasi partileri de yerleştirdiler.

AK Parti'den parçalar koparmaya, Recep Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde zayıflatmaya, zamanı gelince de devirmeye yönelik senaryoyu devreye aldılar. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davudoğlu, partiden kopmadan evvel yıllarca, özeleştiri yapıyormuş ayağı ile insanları, AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan soğutmaya, kopartmaya çalıştılar. O da yetmedi... Şimdi kurdukları siyasi partileri ile milletin karşısına çıktılar.

Ama; Erdoğan'ı devirmek, aslında onların değil, Türkiye'yi durdurmak, Batı'ya kul köle yapmak isteyenlerin planıdır…