İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok basit bir soru soruyoruz: Ekrem; terör mensuplarını işe aldın mı almadın mı…? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DİAYDER isimli dernek, bizzat terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın talimatıyla kurulmuştur.

Şimdi bu derneğin referansıyla İBB'ye personel alınmaktadır…." diyor.

Müfettişler bu korkunç bilgiyi araştırmasın mı…? Ekrem'in bizzat kendisinin, bu iddiaların araştırılmasını istiyor olması gerekmiyor mu…? Suç üstü yakalandılar. Hukuk ve devlet gereğini yapacak inşallah… Ekrem İmamoğlu ve adamları, bilerek gerçekleri yamultuyorlar.

Belediyeler, personel alırken İçişleri Bakanlığından bilgi talep etmek zorunda değillerdir. Ancak işe adam alma hususu, ilgili kurumun sorumluluğundadır.

Belediye'yi idare edenler, bostan korkuluğu, Karamürsel sepeti değillerdir. Bilgi istemek zorunda olmamak;

Belediye'de terör örgütleri ile ilgili kişileri çalıştırmaktan mesul olmamak anlamına gelmez…

SEÇİLMİŞ BAŞKAN HUKUKTAN MUAF MI…?

Seçilmişlik, demokratik rejimlerde mutlak ve dokunulmaz değildir.

Seçilmişlik, keyfi uygulamalar, kanunsuzluk, yolsuzluk için bir zırh olarak kullanılamaz.

Çeşitli kamu görevlerini üstlenenler; seçildiler diye, anayasa, yasalar, yönetmeliklerin emir, talimat ve yasaklarından muaf olmazlar/ olamazlar… Devlet hiyerarşisinde her makamın sıralı amirleri vardır.

Devlet makamları güçlerini, görev ve yetkilerini, anayasa ve yasalardan alır.

Seçilmişlerin, demokratik rejimlerde sandıkta hesap vereceği anlayışı; suç işleme, sıralı amirlere ve kurumlara itaatsizliğe ve yalan söyleme özgürlüğüne dönüştürülmez.

Seçilmişlik, mutlak ve kutsal değildir. Kutsallığı kabul edildiğinde demokrasiden ve hukuk devletinden bahsedilemez. Seçilmiş ya da atanmış her devlet görevlisi, sadece halka hesap vermez, devletin diğer kurumlarına karşı da sorumludur ve hesap verir.

İSTANBUL'DA BELEDİYE BAŞKANI VAR MI Kİ…?

Daha önce de bu satırları burada yazdım, aynen tekrar ediyorum. Çünkü durum hiç değişmedi. İstanbul'da CHP'li Ekrem; İBB ve bağlı kurumlarda, CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, PKK, DHKP/C, FETÖ kadrolarıarasındaki çekişme ve itiş kakış nedeni ile uyumlu bir idare kadrosu oluşturamamıştır. İBB idarecileri ile, ilçe belediye yönetimleri arasında eş güdüm oluşmamıştır. Çünkü;

İBB'de ortada idareci yok. Hala kimin eli kimin cebinde belli değil...

EKREM SAFINI SEÇTİ

Bir kez daha yazıyorum.

CHP'li Ekrem ve adamları; İBB'yi yönetmiyorlar, terörist seviciler ile beraber yağmalıyorlar. PKK/KCK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleri ile ilgili hakkında işlem yapılmış kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan Ekrem İmamoğlu; safını seçmiş, tercihini bilerek bu yönde kullanmıştır. İBB'den yapılan ilk açıklamalara göre de yapılanlar savunulmaktadır. Terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık edenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bilerek işe alınmışlardır.

Zaten CHP'li Ekrem'in; PKK'lı terörist Demirtaş'a, PKK'lı Pervin Buldan'a, PKK'ya yardım ve yataklıktan dolayı görevden alınmış HDP'li Belediye Başkanlarına nasıl sevgi ve yakınlık beslediği de gizli değil, ortadadır.