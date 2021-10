OSMAN Kavala, BATI için ne kadar önemli ve değerli ki ABD ve Avrupa, kudururcasına onu savunuyor, onun için Türkiye'yi tehdit edebiliyor. Ortada elbette sıkıntılı bir durum var ama bu kriz bizim eserimiz mi…? 10'lu Haçlı saldırısına "eyvallah" deyip Kavala'yı salsaydık çok mu iyi olacaktı…? Küresel Yıkım Çetesi'nin başlarından biri olan Macar Yahudisi Soros'un istediği mi olsun…?

Macar Yahudisi'nin vakıflarının temsilcisi, Osman Kavala/ Kızıl Milyarderin davası konusunda, Türkiye'ye dayılık mı yapsınlar…? Kurtuluş Savaşımızı yanlış bulanlar ve karşı çıkanlar da aynen şimdiki bazıları gibi konuşuyorlardı:

"memleketi felakete sürüklüyorlar, şimdi batılıları daha da kızdırmamalıyız…." gibi yaklaşımlar ile Batı'ya kul köle olalım istiyorlardı… Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu suret-i haktan görünerek öyle açıklamalar yapıyorlar ki sanki Büyükelçileri değil de onları istenmeyen kişi ilan edecekler… Bu arada; ABD Büyükelçiliği geri adımı attı. "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair olan maddeye riayet ediyoruz" dedi. Azgın emperyalist Batı devletlerine bu cümleyi dahi söyleyemeyenler, bunun yerine kendi devletine suç bulan içimizdeki Batı putperestleri, iyot gibi açığa çıktılar. Bu hadise, sadece 10 Büyükelçi işi değil aynı zamanda bu on ülkenin, Türkiye'yi düşürme operasyonudur.

TÜRKİYE'YE GİTMEYİN DİYORLAR

OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) geçen hafta Türkiye'yi izlemeye aldığını duyurdu.

ABD, dünyanın gözü önünde PKK/PYD/YPG'ye binlerce tır dolusu silah ve mühimmat verdi. ABD Kongresi, YPG'ye SDG adıyla 177 milyon dolar verdi. Her sene bu yardımları yapıyor. PKK/PYD/ YPG/SDG'ye yapılan bu maddi yardım, terörizmin finansmanı değil mi?

ABD neden gri listede değil…?

Suriye'de Fransız şirketi LaFarge DEAŞ'a para verdi. Fransız mahkemesi bile bunu kabul etti. Fransa gri listeye eklendi mi…?

Türkiye şimdi neden gri listeye alındı? Salgın hastalıktan sonra hayat pahalılığı ile ilgili sıkıntılar ve sorunlar yaşıyoruz ancak bu esnada Türkiye dünyanın en çok yatırım ve ticaret yapılmak istenen ülkesi haline de geliyor… Dev firmalar yatırım için Türkiye'ye geliyor. Küresel emperyalist güçler, ülkemiz ile ilgili yalan ve iftiralar ile korku ve kuşku oluşturarak, yatırım için Türkiye'ye gitmeyin diyorlar… Eş zamanlı olarak; ekonomik teröristlerin faiz / döviz saldırıları devam ediyor… Avrupa'da faiz yok diyorlar;

Türkiye'de faizlerin düşmesine bile kuduruyorlar. Sahipleri olan küresel fonlar adına pusu kuruyorlar. Türkiye'yi küresel emperyalistlere teslim etmek için çırpınıyorlar.



NASIL KARIŞTIRIYORLAR…?

İnsan hakları... Demokrasi...

Özgürlükler... Hukukun üstünlüğü.. Özgür basın...

Batı denilen Haçlı ve Siyonist ittifakı, bu değerleri kullanarak yeryüzünü fitneye boğuyor.

Dünyanın geri kalanını, bu kavramları kullanarak ve bu iş için kurulmuş dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri ile karıştırıyorlar.

Bu yapılar, aynı zamanda, Macar Yahudisi Soros ve onun para verdiği değişik milletlerden tipler ile eylem yapıyorlar. STK, dernek, vakıf görünümlü bu örgütler, her türlü kargaşa kampanyası da yürütüyorlar. Şeytani Üst Akıl; işadamlarını, din adamlarını, gazetecileri, televizyoncuları, bilim adamlarını, yazarları, gezginleri ve her çeşit sivil toplum kuruluşunu, bir istihbarat aygıtı gibi kullanıyor.

Film ve müzik endüstrisi de Şeytani Üst Aklın amaçları için kullandığı alanlardır... Bu anlattıklarım çerçevesinde Osman Kavala, işadamı görünümlü, provokatördür... Ve tanık olduğunuz gibi; ABD dış politikasına yön verecek kadar da önemlidir.