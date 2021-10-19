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ERKAN TAN
Batıya tapmak öğretilmiş

Batıya tapmak öğretilmiş

19.10.2021, Salı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Afrika'da… Afrika ile ticaret hacmimiz, 2000 yılında 4,1 milyar dolardı, 2021'de 25 milyar doları geçti. Yatarak, oturarak, olduğun yerden kalkmadan mı oluyor bu artış…? Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındaki arkadaşlarının çabaları, fedakar çalışmaları ve bu tür ziyaretler ile oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan; her yerde olan, güçlü Türkiye'yi hayata geçirmeye gayret ediyor, gittiği her ülkeye ihracatımızı, projelerimizi, insanlığımızı da götürüyor. Aramızda yaşayan BATI PUTPERESTLERİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisini hor görüyorlar, aşağılayarak değersiz göstermeye çalışıyorlar.Onlara BATI'ya tapmak öğretilmiş. BATI ne isterse yapalım, neyi istemezse yapmayalım. Her hal ve şartta BATI'nın emrinde olalım, kulu, kölesi olalım istiyorlar. Bu nedenle bir ayağımızı Anadolu'ya koyup, diğer ayağımız ile dünyanın her yerine uzanmamızı algılayamıyorlar. Devletimizin ve aziz milletimizin çıkarları her nerede ise oraya temas etmemiz esnekliğini kavrayamıyorlar. İçimizdeki bazıları da muhalifliği, sapkın bir devlet ve millet düşmanlığına çevirmişler.
Kafa karıştırmak, umutsuzluk aşılamak, ülkenin sınırlarının genişlemesine ve devletimizin etkisinin artmasına köstek olmak için çaba sarf ediyorlar.

İSTANBUL'DA BELEDİYE FELAKETİ
İnanılır gibi değil ama bu da oldu.
CHP'li malum şahıs tarafından idare edilen İstanbul'da, Aksaray metro durağında 2 kişi karaborsa İstanbulkart satarlarken görüntülendi.
Her görüşten insanların hayran olduğu yol kenarlarındaki dikey bahçeleri, sökmek için yani yapmak için değil, yıkmak için para, zaman ve mesai sarf ediyor. İstanbul'da sel oldu Bodrum'da tatilde idi. Elazığ'da deprem oldu, oraya gidip görüntü verdikten sonra ailesiyle hemen kayak tatiline gitti. İBB'yi önce Almanlardan, sonra Fransızlardan aldığı kredilerle dış borç batağına sapladı. Paraları hangi dev projelere harcadığı da belli değil.
Çalışır vaziyette teslim aldığı kurumları bile işletemiyor. İETT ve İSPARK yolsuzluklarını, İstanbul'un kötü yönetimini örtbas etmek için TÜGVA'ya saldırıyor. 13.312 kişiyi işten atıp, ittifak ortakları ile aralarında yaptıkları partizanca bölüşüm uyarınca, 44.995 kişiyi işe alıyor ve bu "bölüşümün" hesabını veremiyor. İstanbul'da halk, her gün bozulan, yolda kalan otobüsler ile çile içindeyken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'da bilerek, isteyerek, planlayarak evlatları için feryad eden anne ve babaların yanına yine uğramıyor.
İnadına HDP'li yöneticilerle, ve hiç çekinmeden, sıkılmadan, utanmadan mutlu pozlar verdi. Anne ve babalar evlatlarını HDP'den istiyorlar. Çünkü "evlatlarımızı teröristler evimizin önünden kaçırmadılar; evlatlarımızı, HDP il ve ilçe teşkilatlarında siyaset yaptıklarını zannettiğimiz insanlar kandırıp dağa çıkardılar" diyorlar… Anne ve babaların yanına uğramamış, inadına onların evlatlarını dağa kaçırmakla suçladıklarının yanında sırıtarak poz vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li malum şahsın seçimi yeterince açık değil mi…? Ekrem İmamoğlu, teröristlerin adamları ve arkadaşlarını tercih etmiştir.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR
Üreten, büyüyen ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti hedefi için adeta ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan, kıymetli dava insanı, Özdemir Bayraktar vefat etti. Milli şuur ve idrak sahibi güzel bir insandı. Başta evlatları ve ailesi olmak üzere, tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

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