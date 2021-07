Atatürk’ün partisinde neler oluyor?

DAHA önce de yazmış idim… CHP'yi şu anda idare edenler, kalplerinden sinsi ve gizlice, HDP'nin aslında kapatılmasını mı istiyorlar…?

Niye…? Çünkü eğer HDP kapatılırsa; o kadrolar, artık CHP'de siyaset yapacaklar ve seçimlerde de CHP'de yer alacaklar.

CHP'nin idare heyetinin gizli niyetinin bu olduğunu düşünüyorum. CHP'nin şu andaki idarecileri, HDP ile ruh ikizi olmaktansa, bizatihi HDP olmaya hazırlanıyorlar. Dikkat ediniz;

Kürt kökenli vatandaşlarımız ile değil; teröristlerin siyasi partisi ile bir ve beraber olmaya çabalıyorlar… CHP; doğu ve güney doğu'da PKK/ HDP mensuplarını, listelerinden aday göstermeye hazırlanıyor.

Seçmenlerinin genelinde oluşması muhtemel tepkileri ise batı illerinde keskin laik, Atatürkçü, ulusalcı isimlere yer vererek dengelemeye çalışacaklar. Zaten şimdi de CHP'de; idare heyetinde, yerel yönetimlerde ve Milletvekili olarak PKK/HDP mensupları, sevicileri yok mu…? Samimi, içten, Atatürkçü, vatan, millet, devlet, bayrak aşığı CHP'ye oy veren milyonlar; hayatta mısınız…?



HAÇLI HRİSTİYAN, SİYONİST YAHUDİ EMİRLİKLERİ

Tunus Meclis Başkanı, darbe olarak nitelendiriyor. Tunus Anayasası açıkça çiğneniyor. Müslümanların coğrafyası, darbe, terör ve casusluk amaçlı basın yayın faaliyetleri ile yağmalanıyor. Ana hedef, Afrika'daki her yerdir. TBMM Başkanı Şentop açıkça ilan etti… "Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar, anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır..." Bölge ile ilgili herkes söylüyor; Tunus darbe girişiminin sahipleri, Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri'dir… Birleşik Arap Emirlikleri'nin, adındaki Arap sözcüğü sizi yanıltmasın… Bunlara gerçekte, Birleşik Haçlı Hristiyan/ Siyonist Yahudi Emirlikleri demek gerekir. Arapların, Müslümanların ve orta doğudaki diğer devlet ve toplulukların hak ve menfaatlerini değil; Amerika, İsrail, Avrupalı diğer devletlerin çıkarları için çalışırlar.

Arap/Müslüman görünümlü bir Haçlı Hristiyan/Siyonist Yahudi karakoludur… Müslüman Arap devleti görünümlü bu yapının, Türkiye'de de medya, sivil toplum kuruluşu, işadamları ile ilgili her türlü ilişkisi ciddi bir güvenlik meselemizdir.



BANKALARIN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

Bankalar işadamlarına; "skorlama puanınız düşük, cirolarınız düşmüş, borçlanmanız yüksek" gerekçesi ile yeni kredi veremiyorlar, kredi limitini yükseltemiyorlar. İşyeri sahipleri diyorlar ki: "Dükkanlarımız tam 11 ay fiilen kapalı oldukları için doğal olarak, ciroları düşmüş, ciro/borçlanma seviyeleri de olumsuz vaziyettedir.

Aylarca fiilen devlet tarafından kapanmış dükkanların cirosu mu olur...? diyoruz ama bankalara da kızamıyoruz. Çünkü ALLAH razı olsun, bugüne kadar hep yanımızda oldular."



BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

İşadamlarımız, esnafımız, dünyanın üstüne çöken salgın kabusunda, devletimizin/milletimizin içinde bulunduğu zor şartların farkındalar. Devlete yük olmak asla istemiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, salgın hastalık boyunca kendilerine sunulan destekler için içtenlikle teşekkür ediyorlar. Aynı zamanda taleplerini gündeme getirmemi istiyorlar.

Dükkan sahipleri, devlet bankalarının ve özel bankaların desteklerine devametmelerini istiyorlar. Tabii ki ciroları düşmüş, ciro/borçlanma seviyeleri de olumsuz vaziyettedir...

Bu nedenle; kredi verilirken skorlama, borçlanma, cirolar ile ilgili ölçülere yeni kriterler getirilmeli, dünyayı kasıp kavuran salgın şartlarına uygun değerlendirme yapılmalı...

