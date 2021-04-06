ANLAŞMASI değişmesin isteyenler BATI'dır.O açıklamanın,milletin ezici çoğunluğunungönlündeAtatürkçülük adı altında, BATI'ya tapıyorlar...Hep söylüyorum; bu memlekette kendi topraklarına ve değerlerine yabancı insanlar yaşıyor. Ayrıca;taraf olduğu vesuç değildir, ayıp değildir, günah değildir... Bir zamanlarGece yarısı, tehdit ve imalar ile dolu, düşmanlarımızı sevindirecek bir hamle, devlet adamlığı asla değildir. Görüş açıklamak değildir. Üstelik emekliBinlerce FETÖmensubu kahpe, 1980'lerdenbu yana, sizler en tepegörevlerde KOMUTANLARiken ordumuza nasılsızabilmişlerdir...? FETÖ, TürkSilahlı Kuvvetlerini adeta kevgireçevirirken hep KOMUTANLARsizler değil miydiniz...?ubaylar, astsubaylar için nedenhiç bağırıp, çağırmadınız...Akdenizdeki gerginlikler esnasında asker olduğunuzu unutmuş muydunuz...?CHP'den kınama mesajıbeklemek için ileri derecede safolmak gerekir... Milletimizin eziciçoğunluğu bu kadar sert tepkivermesine rağmen;Spor klüpleri, sanatçılar, bilim adamları, TÜSİAD, sendikalar, meslek örgütleri, dernekler, vakıflar falan... Öyle ya; önce "emekli diplomatlar" bildiri yayınladı. Ardından "emekli amiraller" bildiri yayınladı.Eski CHP'liler dün öğlen hemen mevzuya atladılar...Bu arada; darbe, tehdit imalı bildiri yayınlayanlara değil de buna tepki verenlere, "gündemi değiştiriyorsunuz" diye suçlama yöneltmek de