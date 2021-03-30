ÜST AKIL mensupları, Koronavirüs'ü dünyanın başına bela ettiler.Kovid -19 etrafında çevirdikleri film ve fırıldaklar ile dünyaya ve insanlığa çökmek istiyorlar. Bu kesin ve doğru bir bilgi... Bunun yanında böyle bir virüs de var ve bazı insanları öldürebiliyor.Bu da kesin ve doğru bir bilgi...Şu anda bu virüsün bulaştığı, hasta olan ve nefes almak için çırpınan insancıklar var.Bu salgın hastalık bitecek mi...?Kovid-19 bitse bile başkasını mı insanlığın başına bela edecekler...? İnsanlar hastalık ile korkutulurken, dünyaya adeta dayatılan ekonomik ve sosyal kısıtlama/kapanma uygulamaları bir tuzak mı...? Salgın hastalık ile mücadele bahanesi ile; milli devletlerin, yerli ve milli liderlerin ele geçirilmesi için bir sinsi tezgah mı dönüyor...?Muhtemel zararlardan/ kötülüklerden korunmamız; sağduyulu, soğukkanlı, birlik, beraberlik içinde devlet/millet dayanışmasına bağlıdır...Hepimiz görüyoruz ki;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve deneyimli liderliği, binbir şeytanlığın döndüğü şu günlerde, hem milletimiz hem de devletimiz için yüce ALLAH'ın müthiş bir ikramıdır. Cumhur İttifakı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Erdoğan'a desteği, istikrarlı bir devlet/hükümet idaresi için ALLAH'ın bir ikramıdır. Aksi halde ne olurdu düşünebiliyor musunuz...?Aslında salgın hastalıkla mücadele dönemindeAşağıda arz edeceğim tespitler, Metin Külünk'e ait... "Küresel ölçekte önerilen tedbirlerin; ekonomik durgunluk, işsizlik, psikolojik bunalım ve intiharlar gibi korkunç sonuçları görüldü.Bu durumda tedbirlerin kendisi, insanlığın karşısına yeni bir tehdit olarak çıktı. Milletimiz tedbirlere uymakta ve tedbir/ tehdit dengesine göre hareket etmektedir.Süveyş Kanalındaki kaza sonucu; kritik mal ve ekipmanlar ilgili ülkelere ulaştırılamamış, petrol fiyatları çarşamba gününden itibaren yükselişe geçmiş ve beraberinde de büyük diğer sıkıntılar doğmuştur. Süveyş krizi ile;Geçen yıl Çin'e gönderilen ilk ihracat treninin; iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek, 10 günde varış noktasına ulaşması, dünyanın gidişatını değiştirecek bir gelişme idi...Deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini, yaklaşık 15 gün kısaltıyordu... Bu gelişme ile; Uzakdoğu/Avrupa taşımacılığına, doğu/batı ekseninde alternatif olabilecekKafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'a erişiyor. Hazar geçişi ile Orta Asya ve Çin'e ulaşıyor. Adı; Orta Koridor'dur... Şu an itibari ile bütün dünya, bir kez daha, büyük bir ciddiyet ve saygı ile Türkiye ile ilgilenmekte ve ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.Kanser tedavisinde Bor madeni umut olabilir mi...? Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Albuz; kolon kanseri üzerinde olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek, bor oksitin birçok kanser türünde etkili olabileceğini düşündüklerini söyledi.