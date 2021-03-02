Askerler yalnız değildi

"İRTİCA hortluyor" yalanı ile, iktidarı değiştirdiler.

General rütbeli bir asker, Başbakan merhum Necmettin Erbakan'a, "pezevenk" diyebiliyordu... Seçim dışındaki yol ve yöntemler ile milletin seçmediklerini iktidara getirdiler. Özellikle ordudaki dindar Müslümanları, acımasızca atarak, FETÖ'cü hainlere yer açmışlar.

Fetullah Gülen kahpesi ve adamları da gırtlaklarına kadar darbeciler ile beraber olmuşlar. Sadece askerler değil; dönemin Cumhurbaşkanı, darbecilere yardım eden bazı yargı ve yüksek yargı mensupları, gazeteciler, televizyoncular, sivil toplum örgütleri önderleri, bilim adamları, siyasetçiler de bu iğrenç darbenin parçası oldular ve görev üstlendiler.

Bu arada pek gündeme gelmiyor ancak; meslek liselerine de İmam/ Hatiplerin önünü kesmek için bu dönemde büyük bir zulüm yapıldı. Günümüzde işsizliğin önemli nedenlerinden biri olan mesleksizlik, meslek liselerine vurulan bu büyük darbenin sonucudur. Katsayı zulmü nedeni ile bu okulları adeta yok ettiler.



HEPSİ CHP'DE.... TESADÜF MÜ...?

TESK Başkanı Derviş Günday, esnaf ve sanatkar meslek odalarını, hükümeti yıkmak isteyen darbeci askerlerin maşası yaptı, CHP'de milletvekili oldu. Türkİş Başkanı Bayram Meral, Türkiye'nin en büyük işçi sendikasını darbecilerin emrine soktu, Beşli üÇetenin üyesiydi, CHP'ye katıldı.

DİSK Başkanı Rıdvan Budak, Beşli Çete'nin mensubuydu, güya devrimci/ solcu sendikayı, darbeci askerlerin zurnası yaptı, DSP'den milletvekili oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle, hapse girmesine neden olan kararı onayan heyetin başkanlığını yapan Naci Ünver, emekli olduktan sonra siyasete girdi, CHP'ye katıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Nur Serter, ikna odası kepazeliğini icat etti. Başörtüsü yasağı ile anıldı, CHP'ye katıldı.

Aynı üniversiteden Necla Arat, üniversitede başörtülülere yönelik baskıyı sevk ve idare etti, CHP'ye katıldı. Tuncay Özkan, darbede medyayı örgütledi, CHP'ye katıldı.



BÜYÜME RAKAMLARI VE KÜÇÜLENLER

Türkiye'nin muhteşem enerjisi, salgın hastalık sürecinin doğru yönetilmesi, sağlık sistemimizin güçlü altyapısı bu başarıyı getirdi.

Salgın hastalık ile mücadele esnasında aylarca kapalı kalan işletmelere rağmen, 1 yıldır yapılmayan yüz yüze eğitime rağmen, devletlerin giriş/çıkış işlemlerini kısıtlayıp, adeta kendilerini kapatmış olmalarına rağmen... Ülkemizin ekonomisi geçen yıl % 1.8 büyümüş...

Böylece ülkemiz, yılı pozitif büyüme ile kapatan ender ülkelerden biri oldu. Bu sonuç;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile beraber, önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uyguladığı politikalar sayesindedir. Bu arada ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler, büyümeyi bırakın bir kenara, resmen küçülme rakamları açıkladılar...

Devletine, milletine inanmayanlar, başarıları görmemekte ısrar edenler hala hadiseleri karartma derdindeler ve giderek küçülüyorlar...

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