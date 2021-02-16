AMERIKA Birleşik Devletleri, yaptığı açıklama ile azılı düşmanlığını ve kinini açığa çıkartmış oldu.

Yaşananlar hakkında "eğer doğru ise" ifadesini kullanıyorlarlar.

Yani; Türkiye'den gelen açıklama yeterli değil; teyide muhtaç demiş oluyorlar. Açıklamayı Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar yapmış, Malatya Valisi ayrıca ayrıntılı bilgi vermiş olmasına, şehit yakınları cenazeleri teşhis etmiş olmalarına, savcılık tüm delilleri ile hukuki süreç başlatmasına rağmen halen kahpelik peşindeler.

AMERİKA AZILI DÜŞMANIMIZDIR

PKK/PYD/YPG/ KCK ile bu alçakların siyasi parti maskeli arkadaşları, Haçlı/ Siyonist Yahudi ittifakının kahpe katilleridir... İsrail ve ABD, terörü ve kaosu bilerek, isteyerek, planlayarak destekliyor. ABD'nin ve İsrail'in desteklediği teröristler katliam yaptılar.

Türkiye'nin başına bela olan bütün terör örgütlerinin ve farklı mihrakların İsrail/ABD ikilisi tarafından korunduğu, kollandığı artık aşikar bir durum.

Bu ikisi, bugün çok rahat YPG ile görüşüyor, bunu artık gizlemiyorlar bile... ABD ve İsrail; PKK, PYD, YPG, KCK, FETÖ, DHKP/C,

DEAŞ/IŞİD hepsinin sahibidir.Bütün terör organizasyonlarını bize karşı kullanıyorlar. Türkiye hakkında darbe imalı iktidar değişikliği çağrılarının arkasında da açıkça ABD var.

Siyasi ve ekonomik saldırıların yanı sıra sokakları da karıştırmak istiyorlar. Bu yazdıklarım, sır değil, daha evvel rahip görünümlü ajan Bronson için yapmışlardı.

Boğaziçi kalkışmasının da arkasındadırlar. Talepleri arasında da Osman Kavala ön sıradaydı. Sadece Kavala değil; KHK, belediye kayyum atamaları da zikredildi..

MASKELİ TERÖRİST SEVİCİLER

Terör örgütünün adını anmadan kınama mesajı yayınlayanlar... Kınama açıklamaları yapıp siyasi parti görünümlü terör örgütü HDP ile arkadan "pazarlık" yürütenler...

HDP ile seçimlerde hep beraber ortaklık kuranlar...

ABD bize ne der...? diye sormadan adım atamayan muhalefet particikleri...

Terör Türkiye'de düzeni bozsa da bize de fırsat doğsa diye bekleyenler... Teröre ve teröriste destek vermişlerdir...

ALLAH'ım; teröristleri ve destekleyenleri kahreyle, tuzaklarını başlarına çal, şehitlerimize rahmetinle/ merhametinle muamele et. Şehitlerimizin ailelerine sabır ver.

ALLAH'ım; kafirler topluluğuna karşı devletimize milletimize, ümmet-i Muhammed'e yardım et...