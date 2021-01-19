BIDEN'IN Suriye politikasını, Afrika ve Ortadoğu sorumlusu olması beklenen Brett McGurk yürütecektir.

McGurk, YPG'yi silahlandıran isimdir. Amerika, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak istiyor. ABD'nin PKK/PYD/YPG'ye alan açma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Suriye'nin kuzeyinde, Marksist/Leninist, dinsiz/imansız, Kürt görünümlü ama Kürtler'e düşman, Evanjelist Hristiyanlar'a ve Siyonist Yahudiler'e hizmet edecek Kürt görünümlü bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar. Türkiye'den de toprak kopartmak istiyorlar. ABD Başkanı'nın isminin bir önemi yok.

Obama'dan bu yana planı işletiyorlar.

Bu işe iman etmiş Şeytani Üst Akıl, hep devrededir ve çalışmaya devam ediyorlar.

JOE BIDEN İTTİFAKI

Aylar önce burada yazmıştım.

Plan işliyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri, AK PARTİ'den oy kopartmaktan başka bir amaç gütmüyorlar. Proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil... Meral Akşener'in İP'i ile HDP arasında gerginlik varmış gibi yaparak, milliyetçi oyları MHP'den çalma tiyatrosu da devam ediyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti/MHP/BBP olacak...

Karşı tarafta, CHP/HDP ittifakı yer alacak. Çünkü CHP/HDP ile bir olan Meral Akşener'in partisine, ülkücüler oy vermek konusunda isteksizler. Bu nedenle Meral Akşener'i CHP/ HDP'den diğer tarafa; Temel Karamollaoğlu/Ahmet Davutoğlu/ Ali Babacan'ın safına alıyorlar.

Amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura bırakıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 2. turda hep beraber cephede buluşmak... Sahada HDP ile Meral Akşener'in İP'ine tutunanlar arasında, gerçekten bir itiş kakış var mı?.. Yok be kardeşim.

CHP'nin kazandığı belediyeleri CHP/ HDP/ İP/SP beraber yağmalamayı sürdürüyorlar. İstanbul başta olmak üzere Belediye Daire Başkanlıklarını, şirketlerini, ihalelerini omuz omuza paylaşıyorlar. Yani görünürde kavga, gerçekte kanka...

KENDİ DEVLETİNİN MUHALİFLERİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemize yönelik her türlü siyasi, psikolojik, diplomatik, ekonomik saldırılar ile boğuşuyorken... MHP ve Devlet Bahçeli bu saldırılara karşı beklentisiz, hiç bir siyasi çıkar hesabı yapmaksızın Cumhur İttifakı'na ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verirken... CHP Genel Başkanı, kendi devletinin icraatları ile adeta dalga geçiyor... Hor görüyor... Önemsiz ve değersiz kılmak için çabalıyor.

Kendi devletinin inandırıcılığını çürütmeye çalışıyor. Milletin doğrudan oy vererek seçtiği Cumhurbaşkanı için "sözde" ifadesini kullanıyor. Kendisine muhalif diyenlerin iç dünyalarında, kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan bir devlet var. Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar. Bu insanların anlayışları, dış politika başta olmak üzere hayatın her alanında kendini gösterir. Bunlara göre, Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, kendi politikalarını oluşturamaz. Kendi başına oyun kuramaz. Yapsa bile başaramaz. İttifak, yalnızca ABD başta olmak üzere, Batı ile yapılmalıdır. Doğu, Araplar ve dünyanın geri kalanı, bunlarda alerji yapar. Hele Arap dünyası ile yakınlaşma bunları çıldırtır. Bakmayın söylemlerine; Türk dünyasını da aslında hiç sevmezler...

CAFELER VE RESTORANTLAR

COVİD19 ile mücadelede esnasında getirilen kısıtlamalardan en çok etkilenen cafeterya, restorant ve kahvehaneler oldu... Çalışanı ve sahipleri ile milyonlarca insan için artık süreç dayanılmaz bir hal aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, HES kodu uygulamasıyla bu sektörlere izin verilmesini ısrarla ve çaresizlik içinde talep ediyorlar.