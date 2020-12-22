BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın neden Batı ve içimizdeki işbirlikçileri tarafından sevilmediğini bizzat Batılılar anlatıyorlar. AB Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: "Türkiye, dikkate alınacak bir bölgesel güç haline geldi. İnkar edilemeyecek başarılar elde etti.

'Oruç Reis' ve 'Barbaros Hayrettin Paşa' gemilerinin isimleri, Brüksel'de her gün anılır hale geldi..." İşte bu itiraf gibi açıklama, her şeyi anlatmıyor mu...? ABD ve Batı; bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile tavır koyan Türkiye'ye düşmandır. ABD ise bir kez daha gördük ki; Cumhuriyetçiler veya Demokratlar farketmiyor; bağımsız Türkiye'ye karşı anında birleşiveriyorlar. ABD eski Savunma Bakanı, "Türkiye sadece S400 için değil, NATO çıkarlarını ihlal eden Suriye-Libya politikaları için de hesap vermeli.

NATO üyelerini paktan çıkarmak mümkün değil ama üyeliği askıya almak ya da başka cezalar vermek mümkün...." açıklamasını yapmış.

Yani enseyi karartmışlar, açıkça söylüyorlar, saldırmaya devam edecekler.

KRAVATLI TERÖRİST VE KAVALA

Kravatlı terörist sevici Selahattin Demirtaş ile Macar Siyonist Yahudisi Soros'un vakıf arkadaşı Osman Kavala'yı, hapisten kurtarmak için çırpınıyorlar. İçimizdeki Batı işbirlikçileri, hukuk reformunu, Demirtaş ve Kavalayı bırakarak başlatın kampanyası başlattılar.

Bunu açıkça söyleyenler bile var.

Yani aslında buz gibi yargıya karışın diyorlar. Demokrasi, basın/ yayın hürriyeti, insan hakları, özgürlükler... Batı'nın inandığı değerler değildir. Bunlar, Batı dediğimiz, Haçlı ve Siyonist ittifakının, dünyayı karıştırmak için kullandığı kavramlardır. Bu kavramlar için faaliyet gösteren dernek, vakıf ve diğer örgütler ise; yeni savaş ordularıdır.

HOŞGÖRÜ VE LANETLENMİŞ GEÇMİŞ

Yıllar sonra, İstanbul'da Türkçe ezan okundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kur'an'ı ve Ezan'ı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir saldırıdır. Kur'an-ı Kerim ile aynı zamanda Mevlevilik de büyük bir saldırıya uğramıştır. Mevlevîliğin asırlık kuralları yerle bir edilmiştir... Bu kepazeliğin farkında olmalıyız.

Dikkatli olmalıyız.

Aziz milletimiz, CHP'nin iğrenç lanetlenmiş zihniyetinin, yeniden hortlamasına müsaade etmeyecektir. İktidar olurlarsa eğer; ne yapacaklarını açıkça ilan ettiler.

DEMİRYOLU DEĞİL İPEK YOLU

Tren yalancısı CHP medyası, bir kez daha Türkiye'nin düşmanı gibi yayın yaptı. İhracat treni 15 günde 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak Çin'in Xi'an kentine ulaştı.

Olmadık iftiralar atan CHP yandaşları hiç utanmadı. Özür dilemek yok.

Ahlâk yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından gözleri dönmüş... Türkiye karşıtları, trenimizin Çin'e ulaşmasıyla şoka uğradılar. Bu arada; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı" diye duyuru yaptı.