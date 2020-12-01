Atatürk'ün partisi CHP, yasa dışı örgüte döndü diye yıllar önce yazmış ve söylemiştim. Şu hale bakar mısınız...?

Genel Başkanları Kılıçdaroğlu, "YPG terör örgütü değildir, Suriye'de ve Libya'da ne işimiz var?" diyor. Başdanışmanı Çeviköz, "Türkiye Suriye'de meşru değil, Doğu Akdeniz'i geriyor, Libya'da çizgiyi aştı."diyor. Terör örgütünün sözcüsü ve savunucusu gibi konuşuyorlar, yabancı başkentlerden demokrasi ve iktidar talep ediyorlar. CHP'li Engin Altay, Türkiye'yi Suriye'de "korsan devlet" olarak nitelendiriyor, Libya'daki Türk askerine "lejyoner"diyor. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk Ordusuna "satılmış" diyecek kadar kendini kaybetmiş. Böyle bir CHP Atatürk'ün hangi ilke ve devrimini temsil ediyor...? Bu arada; İsrail ile uçakların modernizasyonu anlaşmaları yapılırken satılmış demezler. Batının, ABD ve İsrail'in güvenliği sağlanırken satılmış demezler. İsrail'le tank anlaşmaları, silah anlaşmaları yapılırken satılmış demezler.

KATAR BAHANE İSLAM'A DÜŞMANLAR

F-35 uçaklarının üretimi; ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Türkiye ortaklığında yapılıyor. Bu devletler ile işbirliği için, "Türk ordusu satılmıştır" demişler mi ya da diyebiliyorlar mı...? Türkiye, Batılı bu devletlere kul, köle olsun istiyorlar. Aramızdaki Batıya tapanların, İslam ve Müslümanlara da adeta düşman olanların her zamanki tepki ve tavırları bunlar. Tank-Palet Fabrikası satılmadı, satılmıyor. 25 yıllığına yüzde 51'i Türk sermayeli olan BMC firmasına işletme hakkı kiralandı. BMC'nin yüzde 49'u, yani azınlığı, Katarlı firmanın. Fabrika'nın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda olmaya devam ediyor. Bu süre içinde, fabrikanın bu ana kadarki bütün kazanımları korunacak. İlave yatırımlar yapılacak, tüm personel MSB bünyesinde olmaya devam edecek ve her tür denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığında, yani devletimizde olacak. Bu saydıklarımızın neresi "satılmışlık"...? Tam bir kamu/özel sektör işbirliği örneği...

AK PARTİ'YE DEĞİL TÜRKİYE'YE YARIYOR

Katar'ın Türkiye'de yatırım yapmasını içtenlikle istiyor ve destekliyorum. Katar ve Körfez ülkelerinin, dünyanın birçok bölgesinde ciddi yatırımları var. Özellikle Avrupa'da çok yatırımları var. Dünyaca tanınmış futbol takımları, araba markaları ve fabrikaları, yiyecek/içecek markaları, araplara ait. Borsa İstanbul'da başka milletlere ait, özellikle Batılı devletlerin şirketleri yatırım yapınca hiç rahatsız olmayanlar, Katar yatırımını duyunca çıldırmış gibi oldular. "Türkiye'ye yatırım yapılmasın, Türkiye'ye para girmesin, Türkiye para kazanmasın istiyorlar. Çünkü; Türkiye para kazandıkça Ak Parti'ye yarıyor diye düşünüyorlar. Oysaki bu yatırımlar, Türk toplumuna yarıyor." Bu cümleler Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'ya ait.

CHP'YE OY VERMEYENLER GÜNAHKAR

Adeta bir kıyamet kopuyor. Dünya ekonomisi korona etkisi ile daralıyor. Çevremizde devletler birbirleri ile savaşıyor. Fransa'da sokaklar yanıyor, Merkez Bankasını yakmaya kalkıyorlar. Ekonomimiz 2020 3. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla %6,7 büyümüş. 2020'yi en az hasarla kapatmış. Ama; CHP Genel Başkanı'na göre, AK Parti'ye oy vermek haram; yani kendilerinden başkalarına oy verenler günahkar. "Savaş olur; TSK her gün bunların yalanlarına açıklama yapmakla meşgul olur. Salgın hastalık olur; Sağlık Bakanı bunların iftiraları ile uğraşır. Kurban kesersin vahşet derler. Dua edersin dalga geçerler. Ezan sesinden rahatsız olurlar. Biz ürettik dersin inanmazlar." Tırnak içindeki bu cümleler, Özcan Biter adlı seyircime ait.

NOT: Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı. İstanbul-İzmir otoyolunda, Temmuz-Ekim döneminde, salgına rağmen, geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir. Demek ki neymiş...? CHP sözcülerinin, Garanti edilen sayılar gerçekleşmiyor ifadesi tam ve büyük bir yalanmış...