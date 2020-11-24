BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan için Amerika'nın projesi diyorlardı, Ortadoğu'da ABD'nin planlarını gerçekleştirmek için görev aldığını falan iddia ediyorlardı. Bugün kendileri Amerika'ya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devir diye yalvarıyorlar.

Kıbrıs'ta Maraş'ın yerleşime ve turizme açılmasını istemiyorlar. Türkiye'nin Suriye ve Libya'da sınırı aştığını söylüyorlar, buralardan Türkiye'nin çekilmesini istiyorlar... S-400 füzelerinin alınmasından rahatsızlar...

ABD kendi çıkarları için ne söylüyor ise CHP sözcüleri de aynılarını söylüyorlar.

Yani CHP idarecileri, Amerikalılardan daha çok Amerikancılar...

BATI İLE İYİ GEÇİNMEK

Batı ile iyi geçinmek, çıkarlara dayalı/ meşru/makul diplomatik ilişkiler kurmak farklıdır; Batı'ya kul köle olmak ve Batı'ya uşak olmak farklıdır.

ABD, Batı topluluğunun lider ülkesidir.

CHP'nin varlık nedeni, devletimizi ve milletimizi BATI'ya kul köle yapmak ve öylece tutmaktır. CHP, Türkiye'de İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye çalışır.

Ünal Çeviköz açıklamaları ile, CHP'nin varlık nedenini bir kez daha ilan etmiş ve ABD'ye de bildirmiştir.

Yani Türkiye'nin ABD/Batı'ya kul, köle olması adına "buradayım, görevimin başındayım"demiştir.

ABD'nin demokrasisi kaos, kan, gözyaşı, işkence, müslümanların katledilmesi demektir. Demokrasi götürdüğünü iddia ettiği her yerde bu saydıklarım yaşanmıştır. Bu arada;

ABD demokrasisi de kendi secimlerini bile yapamamıştır.

ALMAN HAYDUTLAR

Almanya ve Fransa, birlikte Doğu Akdeniz'de korsanlığa başladılar. Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen, İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya yardım malzemesi taşıyan gemiyi durdurarak, uluslararası hukuka aykırı şekilde aradı. Türk bandıralı gemimize, ülkemizden müsade alınmadan yapılan bir operasyonunun, vatan toprağımıza yapılan bir işgal hareketinden farkı yoktur. Libya Almanya'ya mı ait...? Bu nasıl bir düşmanlık...? Kendilerine demokrat diyorlar ama başkalarına faşist/nazi hukuku uyguluyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunun hesabını en şiddetli bir şekilde sormalıdır/soracaktır, bu haydutluğu protesto etmiştir ve NATO'da da konu gündemde olacaktır. Bu olay sonucunda Almanya'nın, Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan anlaşmazlıklar konusunda yürütttüğü, arabuluculuk rolünün de yalan ve külliyen taraflı olduğu ortaya çıktı.

Ne kadar Yunan taraftarı ve haydut olduklarını, bir kez daha gösterdiler.

KÜRT GÖRÜNÜMLÜ

KÜRT KATİLLERİ

Kürtleri anlamak için HDP'li idarecilere mi bakılmalı...? Kürtlerin temsilcisi HDP'liler mi...? Daha önce bu köşede defalarca yazdığım gerçekleri bir kez daha haykırayım.

HDP isimli siyasi parti görünümlü terörist seviciler; Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin bagajlarında kalaşnikoflar/lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre/teröriste aleni övgüler düzüyor...

Siyonist Yahudiler ve Evanjelist Hristiyanlar, uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti ile savaş yapıyorlar. Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir. ABD ve İsrail, bu katil teröristleri resmen koruyup kollamaktadırlar... PKK/ PYD/YPG/ KCK ve bunların siyasi parti maskeli arkadaşları HDP idarecileri, Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin hizmetindedirler. Bu nedenle;

Kürtleri değil Siyonist Yahudileri temsil ederler.